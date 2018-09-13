Плесень, дрожжи и дешевое сырье: что продают свердловские производители творога

СЕГОДНЯ 15:23 2018-09-13T15:24:07+03:00

Не весь творог попадает на прилавки свежим Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Национальная система мониторинга качества забраковала продукцию нескольких уральских молочных производителей. В продуктах нашли плесень, избыток дрожжей, а также пастеризованное молоко в твороге. Недочеты признали серьезными нарушениями.

Специалисты «Роскачества» утверждают, что в твороге должны быть бактерии, но исключительно полезных свойств. И большая часть российских производителей помнят об этом. Но есть исключения, в том числе и среди производителей Свердловской области.

Так, в твороге от кушвинского предприятия «Молочная благодать» обнаружили плесень и дрожжи.

- Причин этих нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранение или реализация продукции, - рассказывают специалисты «Роскачества».

Выбирать молочную продукцию нужно с осторожностьюФото: Олег ЗОЛОТО

Если вредных бактерий в продукции часто бывает в избытке, то полезных бактерий наоборот хватает не всегда. Не досчитались их в твороге марок «Полевское» и «Косулинское молоко». Эксперты в этом нарушении не видят ничего опасного для потребителей и объясняют его особенностями производства.

Еще один недочет – использование частично пастеризованного молока для изготовления творога. В этом уличили продукт торговой марки «Ирбитский».

- Это серьезное нарушение. Если в твороге обнаружена пероксидаза, значит, молоко прошло недостаточную термическую обработку, в этом продукте могла находиться остаточная микрофлора. А она может быть разной, в том числе и патогенной, - говорит заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук Елена Юрова.

Специалисты отмечают, что в ирбитском твороге проблем с микрофлорой не было, не обнаружено тут и нарушений по микробиологическим показателям. Но если производитель использует частично пастеризованное молоко, то это - серьезный звоночек для потребителя.