2018-09-13T14:36:21+03:00
Экономика

Глава ВТБ Пенсионный фонд стала лауреатом всероссийской премии финансистов «Репутация»

В номинации «За вклад в развитие пенсионного рынка»
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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11 сентября 2018 года в рамках церемонии награждения Всероссийской премии финансистов «Репутация» генеральный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская получила награду в номинации «За вклад в развитие пенсионного рынка».

Премия призвана поддерживать престиж и доверие к профессии финансиста среди широкой аудитории, поднять профессиональную и социальную ответственность российских финансовых специалистов на новый уровень и выявить среди них лучших представителей.

Начиная с 2010 года, премией награждаются профессионалы в различных финансовых сегментах – банкиры, управляющие, страховщики, оценщики, представители микрофинансового рынка, независимые директора, а также ученые, журналисты, эксперты в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Организаторами премии выступают Ассоциация «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР» и Международная Гильдия финансистов при поддержке Министерства финансов Российской Федерации и Банка России.

- Я считаю, что основными качествами, которыми должен обладать финансист, являются честность, ответственность и выполнение всех взятых на себя обязательств. «Договор должен быть выполнен» – вот принцип моей работы и работы нашего фонда. Особенно важно соблюдать его на пенсионном рынке. И мне приятно, что вся наша команда работает именно по этому принципу, - отметила Лариса Горчаковская во время церемонии награждения.

По итогам первого полугодия 2018 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 7,76% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению – 7,49%. На 1 июля 2018 года под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 189,2 миллиарда рублей пенсионных накоплений и 3,5 миллиарда рублей пенсионных резервов.

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