Сначала - Уралмаш, а Пионерка – в конце: график подключения отопления в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-13T12:12:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В следующий понедельник свершится то, о чем мечтают уже многие екатеринбуржцы – в батареи вернется тепло. По крайней мере, постановление об этом подписали и в мэрии.

– Подача тепла начнется 17 сентября, – рассказали в администрации Екатеринбурга. – В силу специфики процесса эта работа займет несколько дней и будет проводиться этапами.

По традиции, первыми тепло получат детские сады и школы, больницы и поликлиники. Жилым домам придется подождать. Правда, есть одно «но»: если в ближайшие дни погода будет стоять теплая, то запуск тепла немного сдвинут.

– Согласно законодательству, отопительный сезон должен начинаться, только если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов по Цельсию, – добавили в мэрии. – В Екатеринбурге пока что стоит достаточно теплая погода, которая значительно превосходит эти температурные показатели.

Чтобы подключить к теплу весь жилой фонд города, коммунальщикам нужно около двух недель. Сначала они заполняют магистральные трубопроводы горячей водой, потом запускают циркуляцию этой воды по трубам. Далее уже к процессу подключаются управляющие компании и ТСЖ, потому что именно они держат руку на «задвижке», которая пустит тепло в ваш дом. И если в районе у всех уже тепло, а у вас по-прежнему холодно, звонить надо сначала в свою УК или ТСЖ.

– С началом отопительного сезона будут организованы «горячие линии» по подключению тепла, – рассказали в администрации города.

Пока в домах горожан по вечерам прохладноФото: Алексей БУЛАТОВ

ГРАФИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение будет проходить в четыре этапа. Ниже мы публикуем их график. Причем, если вы видите свою улицу в графике подключений в первом этапе, то это вовсе не значит, что вы получите тепло раньше всех. По каким-то своим технологическим причинам энергетики могут отдельный дом из первого этапа перенести в четвертый. Ориентироваться тут надо на начало следующего месяца. Полностью во всех городских домах отопление должны дать к 1 октября.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (с 17 по 19 сентября)

Уралмаш: Космонавтов, Бакинских Комиссаров, Ломоносова, Кузнецова.

Ленинский район: Шейнкмана, Куйбышева, 8 Марта, Фурманова, Большакова.

Верх-Исетский район: Гурзуфская, Белореченская, Репина, Шуамяна, Ключевская,

Черкасская, Зоологическая, Серафимы Дерябина, Широкая речка.

Кировский район: Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет

Комсомола, Высоцкого.

Железнодорожный район: Завокзальная, Ереванская, Артинская, Сортировка,

Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля.

ВТОРОЙ ЭТАП (с 20 по 23 сентября)

Верх-Исетский район: Попова, Московская, Шейнкмана, Антона Валека, Февральской

революции, 8 Марта, Ленина.

Орджоникидзевский район: Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных

командиров, Войкова, Стачек.

Ленинский район: Попова, Шейнкмана, Московская, Ленина, Хохрякова, Вайнера,

Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Серафимы Дерябиной.

ТРЕТИЙ ЭТАП (с 24 по 26 сентября)

Ленинский район: Толмачева, Пушкина, Горького, 8 марта, Ленина, Шейнкмана,

Театральный, Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова, Куйбышева,

Народной Воли, Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса, Цвиллинга,

Фурманова, Степана Разина, Чапаева.

Верх-Исетский район: Набережная Рабочей молодежи, ВИЗ-бульвар, Антона Валека,

Московская, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова, Токарей, Викулова, Металлургов,

Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей.

Октябрьский район: Синие Камни, Восточная, Тверитина, Ткачей, Сибирский тракт,

Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева, Карла Либкнехта,

Красноармейская, Луначарского, Тверитина.

Чкаловский район: Шварца, Крестинского, Родонитовая, Машинная, Чайковского.

Кировский район: Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская,

Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева.

Орджоникидзевский район: Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков,

Градмаш-Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская, Индустрии, Ильича,

Калинина, Стахановская.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (с 27 по 30 сентября)

Железнодорожный район: Билимбаевская, Кунарская, Шевченко, Бажова, Челюскинцев,

Братьев Быковых, переулок Красный, Мельковская.

Ленинский район: Серова, Сурикова, Щорса.

Кировский район: Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, переулок Парковый, Омская,

Уральская, Июльская, Пионеров, Советская.

Орджоникидзевский район: Войкова, Старых Большевиков, Красных Командиров, Кобозева, Ползунова.