Уральскому автохаму «Ты кому сигналишь, дядя?» сократили срок в колонии

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-13T11:46:19+03:00

Сейчас он отбывает наказание за избиение двоих человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Известному екатеринбургскому автохаму Игорю Новоселову сократили срок заключения в исправительной колонии общего режима. По словам адвоката Сергея Шамсутдинова, его подзащитный может вернуться домой уже в мае 2019 года, но соответствующий документ еще не получен.

- Защита воспользовалась новым федеральным законом, согласно которому один день проведенный в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима, - рассказал «КП-Екатеринбург» юрист. - Ивдельский городской суд удовлетворил ходатайство, таким образом, срок сократился до 5 мая.

Игорь Новоселов получил скандальную славу в 2013 году после публикации в Сети записи с видеорегистратора «Ты кому сигналишь, дядя?». Инцидент произошел в Пионерском районе, когда автохам повздорил на дороге с другим водителем и проколол ему ножом колеса. Сейчас хулиган отбывает наказание за нападение на таксиста и общественного деятеля Игоря Рудакова в 2015 году.

Также зимой 2013-го Новоселова задержали после того, как он угрожал автоматом продавцу продуктового магазина.

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