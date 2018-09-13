2018-09-13T10:34:30+03:00
Экономика

Наталья Белкина возглавила розничный бизнес ВТБ в Челябинской области

Перед специалистом поставили амбициозную задачу
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Управляющим розничного бизнеса ВТБ в Челябинске назначена Наталья Белкина, ранее занимавшая должность заместителя руководителя банка в регионе.

Наталья Белкина родилась в Кургане, окончила Сибирскую коммерческую академию потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В банковском секторе — с 1996 года. В Группу ВТБ пришла в 2013 году на должность заместителя управляющего банка в Чите.

В 2015 году назначена на должность заместителя управляющего операционным офисом «Челябинский». С апреля 2018 года исполняла обязанности управляющего.

- Основная задача, стоящая перед нашей командой в Челябинской области – увеличение доли ВТБ на рынке кредитования и привлеченных средств. Среди наших приоритетов – укрепление сотрудничества с организациями региона на базе зарплатных проектов, обеспечение высокого уровня клиентского сервиса, развитие сегмента премиального обслуживания, - комментирует Наталья Белкина.

Розничная сеть ВТБ в Челябинской области насчитывает 28 отделений. По итогам первого полугодия 2018 года банк продемонстрировал положительную динамику по ключевым показателям работы с физлицами. В частности, банк на 28% нарастил объемы выдач ипотечных кредитов, на 40% — объемы потребительского кредитования, на 70% -автокредитование.

Кредитный портфель физлиц ВТБ в регионе за первое полугодие вырос на 8%, составив на 1 июля 2018 года 46,6 миллиарда рублей. Депозитный портфель физлиц за полгода вырос на 11% до 26,4 миллиарда рублей.

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