2018-09-13T09:58:47+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском у детского сада нашли труп мужчины

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения
Олег Галимов
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Тело нашла женщина, которая выгуливала утром собаку. Фото: соцсетиТело нашла женщина, которая выгуливала утром собаку. Фото: соцсети
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Сегодня утром в Каменске-Уральском у детского сада № 86 был найден труп мужчины. По словам руководства местного СУ СКР, тело мужчины забрали на судебно-медицинскую экспертизу, и делать выводы о причинах смерти пока рано.

Директор дошкольного заведения рассказала, что труп случайно заметила женщина, которая выгуливала утром собаку.

- Все произошло ночью и за территорией детсада, - рассказала «КП-Екатеринбург» заведующая садика. - Когда я пришла на работу ко мне обратилась полиция. У нас забрали записи с камер видеонаблюдения, но там сложно что-то разобрать. Темно и ветки деревьев мешают обзору.

Ранее в СМИ сообщалось, что труп выбросили из машины, но эту версию уже опровергли следователи.

Это уже не первое происшествие в Каменске-Уральском за последнее время. Накануне стало известно, что в многоэтажке на улице Алюминевой убили 10-летнюю девочку. По неподтвержденной информации, главным подозреваемым является 44-летний Николай А., которого уже объявили в розыск.

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