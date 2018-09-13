2018-09-13T09:12:40+03:00
Общество

Судебные приставы из Екатеринбурга спасли в горах уфимскую туристку

Девушка сильно повредила ногу и не могла идти
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Группа судебных приставов из Екатеринбурга, отправившихся на Уральские горы, спасла уфимскую путешественницу.

Шестеро свердловчан запланировали поход в природный парк Иремель, где находится вторая по величине вершина Южного Урала. На тропе приставам встретились туристы из Башкортостана. Они были вынуждены устроить незапланированный привал - одна из девушек сильно повредила ногу и не могла идти.

В это время шел проливной дождь и уже стемнело. Несмотря на это, приставы помогли пострадавшей добраться до контрольно-пропускного пункта у подножия вершины, по сути вернувшись в начало своего пути.

- На КПП дежурил егерь. Он связался с бригадой спасателей, которые забрали туристку из Уфы. Сейчас здоровью ничего не угрожает, - рассказали приставы. - Помощь и взаимовыручка в группе - залог не только успешного похода, но и профессионально выполненной работы.

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