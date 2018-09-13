Судебные приставы из Екатеринбурга спасли в горах уфимскую туристку
Группа судебных приставов из Екатеринбурга, отправившихся на Уральские горы, спасла уфимскую путешественницу.
Шестеро свердловчан запланировали поход в природный парк Иремель, где находится вторая по величине вершина Южного Урала. На тропе приставам встретились туристы из Башкортостана. Они были вынуждены устроить незапланированный привал - одна из девушек сильно повредила ногу и не могла идти.
В это время шел проливной дождь и уже стемнело. Несмотря на это, приставы помогли пострадавшей добраться до контрольно-пропускного пункта у подножия вершины, по сути вернувшись в начало своего пути.
- На КПП дежурил егерь. Он связался с бригадой спасателей, которые забрали туристку из Уфы. Сейчас здоровью ничего не угрожает, - рассказали приставы. - Помощь и взаимовыручка в группе - залог не только успешного похода, но и профессионально выполненной работы.