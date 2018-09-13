2018-09-13T08:40:08+03:00
Экономика

Группа ВТБ обеспечила переводы через приложение Samsung Pay

Сервис доступен пользователям смартфонов
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Группа ВТБ обеспечила реализацию проекта денежных переводов на базе технологии токенизации с помощью приложения Samsung Pay. Сервис, запущенный при поддержке процессинговой компании «Мультикарта», доступен пользователям смартфонов Samsung в России.

Сервис денежных переводов позволяет владельцам смартфонов Samsung переводить деньги с одной карты на другую по номеру телефона в любое время и в любом месте. Операции списания и зачисления денежных средств по картам Mastercard и Visa осуществляются банком ВТБ и процессинговой компанией «Мультикарта».

Провести транзакцию можно в разделе «Денежные переводы» в главном меню приложения Samsung Pay, а также по токену любой карты российского банка, добавленной в приложение. Отправителю достаточно указать лишь номер телефона получателя, выбрав его из списка контактов адресной книги в смартфоне или набрав вручную. Принять перевод можно в течение пяти дней, даже если клиент не является пользователем Samsung Pay.

Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

- Бесконтактные платежи показали огромный рост за последние два года. Уже более трети всех покупок приходится на этот сервис. Отрадно, что именно Россия стала первой страной в мире, где запущен новый цифровой сервис – безналичные переводы с применением технологии токенизации. ВТБ стал первым в мире банком-эквайером, поддерживающим технологию токенизированных переводов. Возможность переводов с помощью Samsung Pay несомненно будет популярна у пользователей за счет удобства, безопасности и цены, – отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

- Основным приоритетом компании Samsung является удовлетворенность обладателей наших устройств, мы постоянно стремимся предоставить максимально удобный, безопасный и инновационный функционал, позволяющий нашим пользователям добиваться большего, открывающий новые сценарии использования нашей продукции. Благодаря партнерству с платежными системами, банками, финансово-кредитными организациями и операторами связи мы имеем возможность обеспечить пользователям Samsung Pay лучший клиентский опыт. Мы гордимся тем, что сервис впервые запускается именно в России - стране, занимающей лидирующие позиции по активности использования Samsung Pay, - отметил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

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