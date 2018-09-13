Оба в больнице: в Екатеринбурге байкер сбил на "зебре" пешехода

СЕГОДНЯ 07:15 2018-09-13T07:01:49+03:00

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Жительница Екатеринбурга, наплевав на правила дорожного движения, устроила жуткое ДТП. Накануне вечером на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Баумана в девушку на полном ходу врезался мотоциклист. Авария произошла, когда пешеход решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора.

Фото: служба спасения "Сова"

В это время два ряда машин, поворачивающие на Машиностроителей, стояли - их девушка успешно проскочила. Но для транспорта следующих полос, движение было открыто. Затормозить перед неожиданно выскочившим на дорогу человеком байкер не успел.

Фото: служба спасения "Сова"

- Мотоциклист двигался по Космонавтов в сторону Победы. На перекрестке он проезжал на зеленый сигнал светофора, а пешеход перебегал на красный. Водитель, наехав на девушку, упал, а его байк влетел в дорожное ограждение. Девушка лежала вся в крови, - рассказали очевидцы аварии.

Фото: служба спасения "Сова"

Мотоцикл в прямом смысле разлетелся на куски и восстановлению не подлежит. Сам водитель и пешеход тоже серьезно пострадали. У байкера сломаны рука и нога, у девушки - множественные тяжелые травмы. Свидели сообщили, что она повредила шею и потеряла много крови.

Фото: служба спасения "Сова"

В городской ГИБДД информацию о ДТП подтвердили. Подробности происшествия выясняются.