2018-09-12T17:18:33+03:00
Общество

Пьяного москвича, который пытался попасть в кабину самолета, оштрафовали на 50 тысяч

Его не стали лишать свободы, потому что он извинился перед всеми и заплатил 100 тысяч парню, которого ударил
Данил СВЕЧКОВ
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Дебошир летел из Екатеринбурга в Москву.Дебошир летел из Екатеринбурга в Москву.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге суд сегодня разбирался в деле 33-летнего москвича, который в июне напился и устроил погром в самолете авиакомпании «Аэрофлот». Самолет этот тогда летел из Екатеринбурга в столицу.

– Он демонстративно, беспричинно, использую нецензурную брань, вступил в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, пытался попасть в кабину пилотов воздушного судна во время полета, нанес одному из пассажиров удары по лицу и голове, – рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Когда дело стали разбирать, москвич-дебошир стал раскаиваться и извиняться перед всему. Да еще и заплатил 100 тысяч рублей избитому им пассажиру. Ему грозило до пяти лет лишения свободы, но суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей.

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