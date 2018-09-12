«А чем их заменят? Лавками с шаурмой?»: жители Орджоникидзевского района о грядущем сносе 21 киоска «Роспечати»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-12T16:19:52+03:00

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«ЗАЧЕМ ЛИШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕССЫ?»

В Орджоникидзевском районе любители газет переживают тревожные времена. Из уст в уста от читателя к читателю передаются одни и те же слова: «Слышали уже, да? Киоски «Роспечати» сносить будут». Всего их в районе 39. А c 1 января 2019 года останется только 18. Остальные 21 ликвидируют. По крайней мере, это обещает постановление с длинным названием «Об утверждении схем размещения нестационарных объектов на территории города», принятое в городской администрации.

- Это ужасно! - поделилась читательница Оксана Токмакова, опрошенная у киоска на Орджоникидзе, 2. - Во-первых, я каждое утро, когда иду на работу, покупаю здесь газеты, журналы, книги. Тут мне по пути. А если снесут, то куда идти? И так уже мало печатной продукции стало. Я опытный пользователь компьютера, но новости читать в Интернете не могу. Людям старшего возраста, как у меня, надо, чтобы шуршало в руках что-нибудь, чтобы был запах свежей газеты. Мы с детства привыкли к бумажной прессе. Зачем нас лишать этого?

Ликвидация киосков Роспечати лишит работы десятки людей, а у газет упадут тиражи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те же мнения раздаются и рядом с другими киосками «Роспечати», готовящимися к сносу.

- Здесь я покупаю газеты и журналы, а если его снесут, то меньше информации будет, - отметила Светлана Посохина, опрошенная у киоска на Кузнецова, 2. - Что тут хотят вообще поставить вместо него? Киоск с шаурмой? А зачем это надо? Пускай газетный киоск стоит. Не больно-то их много осталось.

Пострадают не только читатели, но и сами работники «Роспечати», ведь каждый киоск обеспечивает заработком сразу трех человек - двух продавцов и одного дворника. То есть, если киоски в Орджоникидзевском районе начнут сносить, то без работы останутся порядка 60 человек.

- Мы узнали о сносе киосков из этого документа (постановления. - Ред.), когда он был опубликован на сайте мэрии для общественного обсуждения. Ранее никаких предупреждений от администрации не поступало, - рассказал директор ООО «Предприятие Роспечать» Сергей Ченцов.

Пострадает и печатная пресса, в связи с чем редакции местных газет уже написали коллективное обращение к главе Орджоникидзевского района Вячеславу Трапезникову:

«Для наших предприятий сокращение торговых точек по продаже печатной продукции на 65 % (25 киосков из 39) приведет к резкому сокращению продаж тиражей! - сообщается в письме. - Вследствие этого печатные СМИ станут еще менее доступными для екатеринбургских читателей, а печатные издания усугубят свою и без того крайне тяжелую экономическую ситуацию».

Постоянные покупатели газет уже переживают - и так бумажной прессы почти не осталось, а тут еще и покупать ее негде будет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КИОСКИ «РОСПЕЧАТИ» НИКОМУ НЕ МЕШАЮТ

В администрации города необходимость убирать киоски «Роспечати» объясняли целым набором причин. Во-первых, якобы часть торговых точек стоит в охранной зоне сетей Екатеринбургской теплосетевой компании. Это действительно так, подтвердили в «ЕТК», но у «Роспечати» в охранной зоне стоит лишь два киоска - и те в Верх-Исетском районе, а не Орджоникидзевском. Во-вторых, дескать, киоски мешают строительству трамвайной линии, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Но согласно проектной документации на пути у нее стоит лишь один киоск, а не 21.

Третья причина: по мнению властей, киоски с газетами не соответствуют правилам благоустройства, правда, какие именно киоски и чем «провинились» в администрации города, не смогли уточнить. А четвертая причина - киоски ограничивают видимость пешеходов и водителей, что якобы может привести к авариям. Но и тут странность: в ГИБДД города рассказали, что никаких предписаний о том, что газетные киоски следует убрать, от них не было. В таком случае вопрос, почему же 21 киоск «Роспечати» в Орджоникидзевском районе попал в немилость и почему же их надо убирать? С аналогичной проблемой в ноябре 2017 года столкнулась Тюмень - там по постановлению города собирались убрать больше 400 киосков. Но из-за возмущений горожан их все-таки оставили. Повторится ли эта же история в Екатеринбурге - вопрос.

СКАЗАНО

Александр Левин, председатель Свердловского творческого союза журналистов:

- Очень плохая идея сократить количество газетных киосков в Орджоникидзевском районе, - прокомментировал. Позиция нашего Союза – этого допустить категорически нельзя. Глава района, на мой взгляд, должен учитывать интересы жителей; тех, кто покупает газеты в киосках. Таких людей очень много. Но, если эти интересы не учитываются, есть депутаты городской Думы, которых мы избрали 9 сентября. Скоро появится и новый глава города в Екатеринбурге. Надеюсь, что они сделают все необходимое, чтобы количество киосков в городе не уменьшилось. А лучше – если бы их стало еще больше.

В подготовке текста участвовали Дарья СОКОЛОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА, Татьяна КАЗАНЦЕВА, Данил СВЕЧКОВ, Алексей Смирнов.