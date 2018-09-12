Уральские застройщики сокращают метраж квартир, чтобы быстрее их продать

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-12T11:11:36+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние десять лет площадь квартир в новостройках Екатеринбурга уменьшилась на 17%. Если считать в метрах, то в среднем жилье в новых домах города сократили на 11 «квадратов». Если в 2008 году средняя площадь жилья составляла 65 метров, то в 2018 году она уменьшилась до 54-х. Для этого есть несколько причин.

- Во-первых, за последние годы значительно увеличилась доля студий и однокомнатных квартир в объеме ввода нового жилья, - рассказывает Михаил Хорьков, глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости. - Во-вторых, квартиры всех категорий стали более компактными. Чем меньше площадь квартиры, тем она дешевле, а значит, ее проще продать. За счет низкой цены расширяется круг потенциальных покупателей, предложения на первичном рынке становятся более привлекательными, чем предложения на вторичке.

Современное жилье - большое снаружи и тесное внутриФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня больше половины всех предложений на первичном рынке - это однокомнатные квартиры и студии. Так, если в 2017 году на их долю приходилось 56%, то только за 8 месяцев 2018 года эта доля увеличилась до 60%. Что касается уменьшения площадей, то она особенно заметна по трехкомнатным квартирам.

Так, если раньше трехкомнатные квартиры строили площадью около 100 квадратных метров, то сейчас – всего 80-90. Вот и получается, что постепенно квартиры приближаются к параметрам хрущевок. Это подтверждают и другие специалисты.

- Согласен, что площадь квартир в новостройках заметно уменьшилась, - говорит Константин Ермин, руководитель группы агентства недвижимости «Магазин квартир». - Например, в ЖК «Солнечный» есть трехкомнатные квартиры площадью всего 55 метров. В первую очередь площадь уменьшается за счет спален и детских, в которых люди проводят не так много времени. Их площадь урезается до 9-10 квадратных метров. В итоге современные квартиры в массовом сегменте первичного рынка по площади значительно приблизились к площадям квартир советской постройки. Благодаря сокращению площади стоимость, например, «трешки» уменьшается с примерно с 3,5 до 3 миллионов рублей.

В новых домах есть просторные залы и небольшие спальниФото: Алексей БУЛАТОВ

Справка «КП»

«Хрущевками» называют советские пятиэтажки, строить которые начали во время правления генсека Никиты Хрущева под девизом «Каждой семье – небольшое, но свое жилье». Одно- и двухкомнатные квартиры отличаются слабой звукоизоляцией. В наиболее распространенных сериях «хрущевок» санузел смежный, небольшая кухня имеет площадь не более 6 метров квадратных, в двух- и трехкомнатных квартирах имеется проходная гостиная комната. Общая площадь «трешки» не более 50 метров.