«Продолжу работу в Москве»: Заместитель генпрокурора по УрФО покидает свой пост
Заместитель генерального прокурора РФ по Уральскому федеральному округу Юрий Пономарев оставляет свой пост и переезжает на работу в Москву. Теперь он займет аналогичную должность в Центральном федеральном округе.
Перед уходом с поста Юрий Пономарев обратился к уральцам ко специальным заявлением, в котором вкратце подытожил свою работу в Екатеринбурге.
- Это было сложное, чрезвычайно насыщенное, но незабываемое время. Совместным трудом нам не единожды удавалось достичь высоких результатов, добиваться эффективного выполнения многих серьезных задач. Конечно, не всегда и не все получалось, но главной нашей целью было сделать жизнь людей лучше и безопаснее, утвердить и непреклонно отстаивать верховенство закона, - заявил Юрий Пономарев.
Также руководитель надзорного ведомства поблагодарил уральских чиновников и силовиков за совместный труд.