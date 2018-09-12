2018-09-12T11:11:36+03:00
Общество

«Продолжу работу в Москве»: Заместитель генпрокурора по УрФО покидает свой пост

Юрий Пономарев обратился к уральцам со специальным заявлением
Лев Истомин
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Фото: genprok-urfo.ruФото: genprok-urfo.ru
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Заместитель генерального прокурора РФ по Уральскому федеральному округу Юрий Пономарев оставляет свой пост и переезжает на работу в Москву. Теперь он займет аналогичную должность в Центральном федеральном округе.

Перед уходом с поста Юрий Пономарев обратился к уральцам ко специальным заявлением, в котором вкратце подытожил свою работу в Екатеринбурге.

- Это было сложное, чрезвычайно насыщенное, но незабываемое время. Совместным трудом нам не единожды удавалось достичь высоких результатов, добиваться эффективного выполнения многих серьезных задач. Конечно, не всегда и не все получалось, но главной нашей целью было сделать жизнь людей лучше и безопаснее, утвердить и непреклонно отстаивать верховенство закона, - заявил Юрий Пономарев.

Также руководитель надзорного ведомства поблагодарил уральских чиновников и силовиков за совместный труд.

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