2018-09-12T09:52:16+03:00
Экономика

Продажи билетов на электрички через мобильное приложение «Пригород» за восемь месяцев выросли в 2,5 раза

Мобильное приложение «Пригород» по продаже билетов на электрички набирает популярность
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Приобрести билет на электропоезд стало прощеПриобрести билет на электропоезд стало прощеФото: Алексей БУЛАТОВ
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За восемь месяцев 2018 года через сервис было оформлено около 200 тысяч билетов на поезда «Свердловской пригородной компании» (перевозчик в границах СвЖД). Это в 2,5 раза больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Более 40% электронных проездных документов пришлось на школьников и студентов.

Приложение позволяет уточнить расписание, цены и оперативно приобрести билет на любой пригородный поезд (как на обычную электричку, так и на скоростную «Ласточку» с указанием мест). Доступны взрослые, детские, школьные и студенческие билеты. Оплата – банковской картой. Для удобства пассажиров реализована функция оплаты с помощью технологий Samsung Pay и Apple Pay, которые позволяют совершить покупку за секунды, используя отпечаток пальца.

В «СПК» отмечают, что мобильное приложение особенно популярно среди студентов: они оценили не только технологичность и скорость, но и возможность выбрать удобные места (например, для группы путешествующих вместе пассажиров или у розетки). Кроме того, сервис позволяет оформить квитанцию на провоз велосипедов, животных и багажа, отправить отзыв о качестве услуг.

- При посадке в поезд достаточно предъявить контролеру электронный билет на экране мобильного устройства и документ, удостоверяющий личность, на основании которого был оформлен проездной документ. При поездке по льготному билету нужно иметь с собой документы, подтверждающие право на льготу, - рассказали в пресс-службе компании.

Услуга пользуется спросом у пассажиров пригородных поездов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Услуга пользуется спросом у пассажиров пригородных поездовФото: Алексей БУЛАТОВ

Приложение «Пригород» было разработано специалистами АО «Свердловская пригородная компания» в августе 2016 года и с тех пор было установлено пользователями уже 330 тысяч раз. На сегодняшний день его внедрили на своих полигонах 12 пригородных компаний.

В августе 2018 года возможность оформления билетов на пригородные поезда появилась также в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Услуга доступна в новой версии приложения для пассажиров АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Калининградская пригородная пассажирская компания». Сервис работает в тестовом режиме, пользователи могут оставлять свои отзывы и предложения по улучшению его работы.

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