2018-09-12T08:26:36+03:00
Происшествия

"Сначала стреляли, а потом скрутили семь человек": в Екатеринбурге задержали банду наркоторговцев

Злоумышленников взяли прямо во время "сделки"
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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Возле Южного автовокзала Екатеринбурга накануне вечером прошла спецоперация по задержанию наркоторговцев. Как рассказали очевидцы, во двор на 8 Марта, 188 вдруг со всех сторон набежали силовики и скрутили семь человек.

- На парковке хлопцы в балаклавах положили других хлопцев отдыхать на асфальте в наручниках. И вот уже минут сорок одни лежат другие стоят, - рассказал свидетель спецоперации.

Группу мужчин задержали, якобы, прямо во время "сделки" по продаже наркотиков. При этом местные жители утверждают, что во время спецоперации стреляли. Одни говорят про один выстрел, другие настаивают на том, что слышали несколько характерных хлопков.

- Спецоперацию проводили сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Они задержали группу лиц, подозреваемую в причастности к наркобизнесу, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - При этом представители органов внутренних дел табельное оружие не применяли. Об итогах операции говорить пока рано, так как работа еще не завершена, по ее окончанию сыщики примут соответственное процессуальное решение.

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