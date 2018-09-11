Ты не ты, когда голоден: уралец получил три года колонии за то, что украл у землячки кусок свинины

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-11T12:52:55+03:00

В ближайшее время беспокоиться о еде юноше точно не придется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Целью вора были деньги, но не найдя их, молодой человек не пожелал уходить ни с чем и схватил два килограмма мяса

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Двадцатидвухлетний житель Талицы прослыл на весь регион самым забавным и голодным вором. Как рассказал глава регионального главка Валерий Горелых, в один из дней молодой человек перебрал алкоголя и в его голове тут же появилась масса идей, как нескучно скоротать время.

В первую очередь, юноше хотелось продолжения банкета, а для этого нужны деньги. Гуляя по городу и копашась в карманах в поисках хоть монетки, молодой человек наткнулся на частный дом, где жила 80-летняя старушка.

В окнах уже было темно, и парень решил тихонечко обчистить спящую пенсионерку. Разбив гвоздодером окно кухни, он убрал осколки стекла, выставил раму и залез внутрь. И ровно в этот момент, бабушка проснулась, включила свет и увидев вора, истошно завизжала.

Фото: Валерий Горелых

- Крик дамы не смутил охотника за чужим добром, он стал требовать от хозяйки наличность. Но денег у пенсионерки не оказалось, тогда нападавший открыл холодильник, схватил кусок свинины весом порядка двух килограммов и подложку с куриными желудками, после чего ретировался через дверь. Обратно в окно лезть не стал, чтобы не упасть и не потерять награбленное, - добавил полковник Горелых.

Вычислили грабителя по отпечаткам пальцев на пивной бутылке, которую он в попыхах забыл в доме у старушки. Голодным вором оказался безработный, ранее судимый за кражи местный житель.

В ближайшее время беспокоиться о еде юноше точно не придется. За кражу мяса ему дали 2 года и 10 месяцев колонии общего режима.