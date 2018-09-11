2018-09-11T11:45:36+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с ОАО «Терминал Астафьева»

Это позволит осуществить ряд проектов
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ и ОАО «Терминал Астафьева» 11 сентября 2018 года в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.

Соглашение позволит расширить взаимодействие сторон в реализации инфраструктурных проектов, в первую очередь, морских и сухопутных портов, а также в развитии логистических, экспедиционных и сюрвейерских проектов. В частности, стороны рассматривают сотрудничество в реализации инвестиционного проекта в г. Находке Приморского края. Он предусматривает совершенствование существующих хранилищ открытого типа до крытых, а также модернизацию оборудования по перевалке угля на всех этапах его реализации. Они включают в себя финансирование услуг по технико-экономическому обоснованию, проектированию, строительству, поставке необходимого оборудования.

Реализация данного проекта, который станет первым не только в Приморском крае, но и на Дальнем Востоке в целом, планируется в рамках исполнения поручений Президента РФ о переходе к закрытой перевалке угля. Строительство комплекса планируется завершить в 2021 г.

- На сегодняшний день кредитный лимит, установленный «Терминалу Астафьева», составляет 1,8 миллиарда рублей. Мы рассматриваем возможности и обсуждаем детали участия банка ВТБ в таком важном для Дальнего Востока проекте. Это послужит не только расширению и упрочению нашего сотрудничества, но и развитию отечественной сферы технологий перевалки угля, аналоги которых с успехом применяются и в зарубежных странах, - подчеркнул заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

- Опыт нашего успешного взаимодействия с банком подтверждает эффективность сотрудничества в реализации программ для роста бизнеса предприятия. Уверены, что возможное участие ВТБ в нашем инвестиционном проекте внесет вклад в развитие всей отрасли в целом и дальневосточного региона, - рассказал генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.

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