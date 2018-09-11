2018-09-11T11:29:43+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле осудили двух хирургов, которые "убили" пациента, понадеявшись друг на друга и поставя неверный диагноз

Мужчине требовалась экстренная операция, а его в это время лечили таблетками и капельницами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчине сразу же поставили верный диагноз, но почему-то отложили лечение на несколько часовМужчине сразу же поставили верный диагноз, но почему-то отложили лечение на несколько часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле осудили двух хирургов "Демидовской городской больницы". Женщин признали виновными в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

За смерть пациента врачам на несколько лет ограничат свободу Фото: Алексей БУЛАТОВ

За смерть пациента врачам на несколько лет ограничат свободуФото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 10 марта прошлого года бригада "скорой помощи" привезла в больницу 58-летнего мужчину. Дежуривший в приемном покое врач тут же осмотрел пациента и поставил ему верный диагноз. Однако пришедший хирург заявила, что мужчина нуждается совершенно в другой помощи.

Правда даже после изменения диагноза лечить пациента почему-то никто не стал. Вместо этого несчастного вывезли на каталке в коридор, где он пролежал несколько часов.

В 8:30 к пациенту пришла другой хирург, которая понадеялась на коллегу и не стала проводить детальное обследование для подтверждения ее диагноза. Медик назначила медикаментозное лечение, в то время как мужчине требовалась экстренная операция.

Несчастный мужчина несколько часов пролежал в коридоре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несчастный мужчина несколько часов пролежал в коридореФото: Алексей БУЛАТОВ

К сожалению, эта ошибка стала роковой. Только ближе к 20:00, по настоянию жены госпитализированного, его перевели в реанимацию, но драгоценное время было упущено. 12 марта мужчина скончался.

- В ходе расследования проведены две судебные медицинские экспертизы, в том числе, сотрудниками экспертно-криминалистического отдела, входящего в состав следственного управления по Республике Татарстан, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Результаты оказались идентичны. Установлена причинно-следственная связь между неправильными действиями обвиняемых врачей и смертью пациента.

Спустя два дня пациент скончался Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя два дня пациент скончалсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Также следователи изучили целый ворох медицинских документов и допросили более 40 свидетелей. Несмотря на то, что сами хирурги своей вины не признали, все указывало именно на профессиональный промах.

Суд назначил врачам 2 года и 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.

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