2018-09-11T10:50:54+03:00
Общество

«Носите жилеты»: Начальник свердловской полиции извинился перед задержанными журналистами

В ведомстве проведут служебную проверку
Лев Истомин
Поделиться:
Участники митинга не ожидали, что начнутся массовые задержанияУчастники митинга не ожидали, что начнутся массовые задержанияФото: Олег Галимов
Изменить размер текста:

Генерал-лейтенант Михаил Бородин, занимающий должность начальника свердловской полиции, встретился с задержанными на несанкционированном митинге журналистами изданий Екатеринбурга и извинился за действия своих подопечных.

Досадный инцидент произошел в воскресенье, 9 сентября, в центре уральской столицы на несанкционированном митинге против повышения пенсионного возраста. На мероприятии работали журналисты нескольких изданий. В результате сначала задержали, а позже доставили в полицейский участок на Фрунзе, 74 корреспондентов Сергея Панина и Дмитрия Антоненкова, а также фотокорреспондента Дмитрия Емельянова.

На представителей СМИ составили протоколы за нарушение правил проведения митинга. Задержанные предъявляли свои редакционные удостоверения, однако это не остановило полицейских. В итоге в отделе полиции журналисты пробыли 3,5 часа.

- Самое главное, я точно знаю, наши читатели знают, что я работал. Я был уверен, что меня отпустят еще в автобусе, когда покажу документы. Именно поэтому шел таким расслабленным, улыбался, - рассказал Сергей Панин после того, как его отпустили из ОП.

Сразу же после этого руководители ряда изданий, а также уральские журналисты подписали обращение к Михаилу Бородину с требованием принести извинения. На следующий день глава свердловской полиции выполнил требование и посоветовал представителям СМИ в следующий раз использовать яркие жилеты и заметные бейджики, чтобы избежать подобных инцидентов.

Журналист Сергей Панин за два дня до задержания брал интервью у губернатора региона. Фото: скан с видео ОТВ

Журналист Сергей Панин за два дня до задержания брал интервью у губернатора региона. Фото: скан с видео ОТВ

Также Михаил Бородин пообещал провести в своем ведомстве служебную проверку с целью выяснения тех, кто позволил себе нарушить закон в отношении журналистов.

Извинения были приняты, однако главный редактор портала Е1 Татьяна Дрогаева, чьи сотрудники попали в полицию, написала обращение в прокуратуру Свердловской области, попросив сотрудников ведомства дать оценку действиям полиции.

Отметим, что после инцидента в полиции категорически отказывались комментировать эту ситуацию.

Всего на несанкционированном митинге в Екатеринбурге задержали 183 человека. Среди них оказался и бывший мэр уральской столицы Евгений Ройзман, который добровольно отправился в автозак, чтобы поддержать других задержанных.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
География призеров: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону
В первую сентябрьскую пятницу 2018 года в питерском порту «Морской фасад» было очень жарко. Компания Х5 проводила здесь конкурс водительского мастерства «Лига профессиональных водителей»
Новости 24
На Тюменском тракте из-за ремонта до 30 сентября ввели реверсивное движение
Прокуратура Краснотурьинска подала в суд на врачей "скорой" за автомобили без оборудования
На Урале задержали должника-мигранта, три года скрывавшегося за границей
Пропавшую месяц назад пенсионерку из Екатеринбурга нашли утонувшей в болоте
На Урале будут судить главврача, который два года воровал дизель из больничного автопарка
Тушили 20 пожарных на 12 машинах: в Нижнем Тагиле ночью загорелись три квартиры
В Екатеринбурге пять дней подряд будут закрывать движение трамваев на ВИЗе
На Среднем Урале начали формировать бюджет на 2019 год
На Серовском тракте в столкновении автобуса и ВАЗ-2106 погиб человек
В Екатеринбурге по-тихому вырубили 2 тысячи деревьев на 21 миллион рублей
В Екатеринбурге до 2022 года построят две крупные транспортные развязки
МВД России разберется с задержанием екатеринбурсгких журналистов на митинге
Пятый из семи: в Екатеринбурге родился еще один малыш-«талисман» «Экспо-2025»
Банк УРАЛСИБ снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов до 11,4 %
В Екатеринбурге снесут восемь нелегальных павильонов и беседок
«Почта России» в два раза ускорит доставку заказов в Екатеринбург из китайских интернет-магазинов
Медик из Качканара стала лучшим фельдшером России
На Урале будут судить юношу, который пытался сжечь приятеля
Иконы, молитвы и чтения Евангелия: в Екатеринбурге в честь Дня трезвости пройдет крестный ход
Набрали больше 80% голосов: два уральских чиновника выиграли выборы губернаторов в Магадане и Омске
Только половина жителей Среднего Урала получает белую зарплату
В Екатеринбурге установится теплая дождливая погода
Прокуратура пытается ликвидировать болото из нефти рядом с санаторием в Нижнем Тагиле
На Урале будут судить директора турфирмы, укравшую у клиентов 400 тысяч рублей
В Верхней Пышме из-за неисправных огнетушителей закрыли ночной клуб
Банк «УРАЛСИБ» предлагает юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» со ставкой 6,8 %
Выборы депутатов Екатеринбурга 2018: к вечеру проголосовало 22,3%
Полицейские Верхней Салды по горячим следам задержали похитителей тортов
Выборы депутатов Гордумы Екатеринбурга 2018: явка на полдень