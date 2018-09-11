«Носите жилеты»: Начальник свердловской полиции извинился перед задержанными журналистами

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-11T10:50:54+03:00

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Генерал-лейтенант Михаил Бородин, занимающий должность начальника свердловской полиции, встретился с задержанными на несанкционированном митинге журналистами изданий Екатеринбурга и извинился за действия своих подопечных.

Досадный инцидент произошел в воскресенье, 9 сентября, в центре уральской столицы на несанкционированном митинге против повышения пенсионного возраста. На мероприятии работали журналисты нескольких изданий. В результате сначала задержали, а позже доставили в полицейский участок на Фрунзе, 74 корреспондентов Сергея Панина и Дмитрия Антоненкова, а также фотокорреспондента Дмитрия Емельянова.

На представителей СМИ составили протоколы за нарушение правил проведения митинга. Задержанные предъявляли свои редакционные удостоверения, однако это не остановило полицейских. В итоге в отделе полиции журналисты пробыли 3,5 часа.

- Самое главное, я точно знаю, наши читатели знают, что я работал. Я был уверен, что меня отпустят еще в автобусе, когда покажу документы. Именно поэтому шел таким расслабленным, улыбался, - рассказал Сергей Панин после того, как его отпустили из ОП.

Сразу же после этого руководители ряда изданий, а также уральские журналисты подписали обращение к Михаилу Бородину с требованием принести извинения. На следующий день глава свердловской полиции выполнил требование и посоветовал представителям СМИ в следующий раз использовать яркие жилеты и заметные бейджики, чтобы избежать подобных инцидентов.

Журналист Сергей Панин за два дня до задержания брал интервью у губернатора региона. Фото: скан с видео ОТВ

Также Михаил Бородин пообещал провести в своем ведомстве служебную проверку с целью выяснения тех, кто позволил себе нарушить закон в отношении журналистов.

Извинения были приняты, однако главный редактор портала Е1 Татьяна Дрогаева, чьи сотрудники попали в полицию, написала обращение в прокуратуру Свердловской области, попросив сотрудников ведомства дать оценку действиям полиции.

Отметим, что после инцидента в полиции категорически отказывались комментировать эту ситуацию.

Всего на несанкционированном митинге в Екатеринбурге задержали 183 человека. Среди них оказался и бывший мэр уральской столицы Евгений Ройзман, который добровольно отправился в автозак, чтобы поддержать других задержанных.