2018-09-10T14:10:39+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд проиндексировал единовременные выплаты пенсионерам

На это банк направил более 13 миллионов рублей
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В сентябре ВТБ Пенсионный фонд проиндексировал своим клиентам размер единовременных выплат накопительной пенсии. Общий объем доплаты составил 13,3 миллиона рублей.

- В соответствии с законодательством, определенная категория граждан при выходе на пенсию имеет право на получение единовременной выплаты накопительной пенсии. В этом году такое право в нашем фонде имеют более 9 тысяч клиентов, - рассказал заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Александр Львов.

По итогам восьми месяцев этого года объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию, находящихся под управлением ВТБ Пенсионный фонд, составил более 189 миллиарда рублей. Количество застрахованных лиц превышает 2 миллиона человек.

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