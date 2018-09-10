«Один день отдыха, а завтра снова на тренировку»: футболисты «Урала» сдали кровь на станции переливания в Екатеринбурге
Четверо футболистов «Урала» стали донорами крови на областной станции переливания в Екатеринбурге. Сегодня утром игроки под руководством тренера Андрея Данилова посетили медицинское учреждение на улице Пальмиро Тольятти. Несмотря на свой статус «шмелям» пришлось прочувствовать все «прелести» муниципальных больниц.
Футболисты ФК "Урал" стали донорами крови.Алексей БУЛАТОВ
Началось все с традиционных бахил, а затем футболисты прошли инструктаж. На втором этаже наши герои столкнулись с регистратурой, которая едва не нарушила их график. Выяснилось, что четверка доноров пришла сдавать кровь без паспортов и СНИЛСа.
Каждый донор должен заполнить три анкеты и пройти тест на ВИЧФото: Алексей БУЛАТОВ
Впопыхах спортсмены начали искать фотографии документов на телефонах и заполнять необходимые анкеты.
Видимо, футболисты редко бывают в бесплатных больницахФото: Алексей БУЛАТОВ
Следом идет необходимый анализ крови, на котором врачи и решают, допустить ли вас до донорства. Футболисты прошли в кабинет без очереди, чем вызвали недовольство ожидающих.
Процедура забора крови из пальца занимает около трех минутФото: Алексей БУЛАТОВ
Уже через 10 минут лаборант вынес заключения – все здоровы и могут сдавать кровь.
Скромный сухпаек полагается всем донорам до и после сдачи кровиФото: Алексей БУЛАТОВ
Самое интересное начинается на третьем этаже станции переливания: в зале ожидания всем предлагают чай с печеньем, чтобы подготовить организм. По словам заместителя главного врача Максима Галимова, здоровый спортсмен может сдавать кровь до пяти раз в год.
- При сдаче крови теряется гемоглобин, что вызывает стимуляцию, - рассказал «КП-Екатеринбург» Максим Галимов. - Именно поэтому это полезно как спортсменам, так и рядовым горожанам. За раз человек сдает 450 миллилитров крови.
Первым кровь стали «выкачивать» из двухметрового стража ворот Олега Баклова. Вратарь «Урала» был спокоен как удав.
- Я впервые выступаю донором, а когда предложили сразу же согласился, - поделился Баклов. - Все-таки благое дело. Сегодня у нас первый выходной за две недели, а завтра снова на тренировку.
Для первой сдачи крови футболисты вели себя предельно спокойноФото: Алексей БУЛАТОВ
Полевые игроки Мингиян Бевеев, Дмитрий Маковский и Егор Бадьин также без проблем перенесли сдачу крови и остались в хорошем настроении.
Для рядовых горожан раздача билетов на матч «Урал»-«Ростов» стала приятным сюрпризомФото: Алексей БУЛАТОВ
Не остался без дела и тренер Андрей Данилов: каждому донору он вручал билеты на ближайший матч «Урала».
Теперь футболистам предстоит восполнить запас сил и подготовиться к игре против «Ростова», которая пройдет на «Екатеринбург Арене» 17 сентября в 19:30.
В клубе также сообщили, что по ходу сезона на одном из домашних матчах будет присутствовать мобильная станция переливания крови, так что любой желающий сможет внести свой вклад.