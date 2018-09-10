«Один день отдыха, а завтра снова на тренировку»: футболисты «Урала» сдали кровь на станции переливания в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:51 2018-09-10T12:01:19+03:00

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Четверо футболистов «Урала» стали донорами крови на областной станции переливания в Екатеринбурге. Сегодня утром игроки под руководством тренера Андрея Данилова посетили медицинское учреждение на улице Пальмиро Тольятти. Несмотря на свой статус «шмелям» пришлось прочувствовать все «прелести» муниципальных больниц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/668123" frameborder="0"></iframe> Футболисты ФК "Урал" стали донорами крови.Алексей БУЛАТОВ

Началось все с традиционных бахил, а затем футболисты прошли инструктаж. На втором этаже наши герои столкнулись с регистратурой, которая едва не нарушила их график. Выяснилось, что четверка доноров пришла сдавать кровь без паспортов и СНИЛСа.

Каждый донор должен заполнить три анкеты и пройти тест на ВИЧФото: Алексей БУЛАТОВ

Впопыхах спортсмены начали искать фотографии документов на телефонах и заполнять необходимые анкеты.

Видимо, футболисты редко бывают в бесплатных больницахФото: Алексей БУЛАТОВ

Следом идет необходимый анализ крови, на котором врачи и решают, допустить ли вас до донорства. Футболисты прошли в кабинет без очереди, чем вызвали недовольство ожидающих.

Процедура забора крови из пальца занимает около трех минутФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через 10 минут лаборант вынес заключения – все здоровы и могут сдавать кровь.

Скромный сухпаек полагается всем донорам до и после сдачи кровиФото: Алексей БУЛАТОВ

Самое интересное начинается на третьем этаже станции переливания: в зале ожидания всем предлагают чай с печеньем, чтобы подготовить организм. По словам заместителя главного врача Максима Галимова, здоровый спортсмен может сдавать кровь до пяти раз в год.

- При сдаче крови теряется гемоглобин, что вызывает стимуляцию, - рассказал «КП-Екатеринбург» Максим Галимов. - Именно поэтому это полезно как спортсменам, так и рядовым горожанам. За раз человек сдает 450 миллилитров крови.

Первым кровь стали «выкачивать» из двухметрового стража ворот Олега Баклова. Вратарь «Урала» был спокоен как удав.

- Я впервые выступаю донором, а когда предложили сразу же согласился, - поделился Баклов. - Все-таки благое дело. Сегодня у нас первый выходной за две недели, а завтра снова на тренировку.

Для первой сдачи крови футболисты вели себя предельно спокойноФото: Алексей БУЛАТОВ

Полевые игроки Мингиян Бевеев, Дмитрий Маковский и Егор Бадьин также без проблем перенесли сдачу крови и остались в хорошем настроении.

Для рядовых горожан раздача билетов на матч «Урал»-«Ростов» стала приятным сюрпризомФото: Алексей БУЛАТОВ

Не остался без дела и тренер Андрей Данилов: каждому донору он вручал билеты на ближайший матч «Урала».

Теперь футболистам предстоит восполнить запас сил и подготовиться к игре против «Ростова», которая пройдет на «Екатеринбург Арене» 17 сентября в 19:30.

В клубе также сообщили, что по ходу сезона на одном из домашних матчах будет присутствовать мобильная станция переливания крови, так что любой желающий сможет внести свой вклад.