«Недопустимо!» Союз журналистов России заступился за коллег из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 10:54 2018-09-10T10:54:25+03:00

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На громкое задержание журналистов в Екатеринбурге отреагировало руководство федерального Союза журналистов. Руководство всероссийской организации заступилось за своих уральских коллег, посчитав недопустимым препятствование работе представителей СМИ.

- Даже после того, как сотрудники полиции были проинформированы о том, что задержанные являются действующими журналистами и находились на митинге исключительно с профессиональной целью, они не были отпущены. Более того, на них составили протоколы за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, демонстрации, шествия или пикетирования. Это недопустимо! - указало руководство СЖР в своем обращении к руководителю свердловской областной полиции Михаилу Бородину.

Руководство Союза согласилось с екатеринбургскими журналистами и также попросило полицию извиниться за этот досадный инцидент, который, по их мнению, не должен повторяться впредь.

Напомним, что задержания двух журналистов - Сергея Панина и Дмитрия Антоненкова, а также фотокорреспондента Дмитрия Емельянова, произошла 9 сентября, когда они освещали несанкционированный митинг против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге.

Представители СМИ были отправлены в отделение полиции на Фрунзе, 74, где на них составили протоколы о нарушении закона.

В полиции пока никак не комментируют ситуацию, пообещав сделать это позже.

Также на митинге был задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который вступился за пришедших на мероприятие горожан.