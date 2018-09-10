2018-09-10T10:18:59+03:00
Экономика

ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день

Клиенты могут рефенансировать другие кредиты
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ запускает новый продукт – кредитную «Мультикарту» с грейс-периодом 101 день и возможностью снятия или перевода средств без комиссии в первые семь дней после получения карты. Условия действуют при оформлении карты с сентября 2018 года.

Чтобы использовать средства банка на новых условиях кредитной «Мультикарты», достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж – 3% от суммы основной задолженности.

Также, оформив «Мультикарту 101 день», клиент получает возможность рефинансирования других кредитов – за первые семь дней он может перевести средства карты или снять их наличными без комиссии для закрытия долга в другом банке.

- Кредитная «Мультикарта» будет особенно интересна тем, кто хочет совершить серьезное приобретение, сэкономив личные средства. Например, можно совершить покупку, равную месячному доходу, и без переплаты погашать всю образовавшуюся задолженность, внося каждый месяц в течение грейс-периода треть этой суммы, - комментирует Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

«Мультикарта» позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back. Использование этой карты существенно повышает доход от ежедневных трат. Ее особым преимуществом является возможность ежемесячного изменения бонусных категорий.

С июля прошлого года «Мультикарта» полностью заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Владельцам доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету или снизить ставку по кредиту наличными или ипотеке.

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