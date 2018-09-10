2018-09-10T09:35:42+03:00
Общество

В аэропорту "Кольцово" вынужденно сели три борта, летевшие в Пермь

С утра в "Большое Савино" стоял сильный туман и воздушная гавань перестала принимать самолеты, отправляя их на запасные аэродромы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас погода в Перми наладилась, остальные борты садятся согласно расписаниюСейчас погода в Перми наладилась, остальные борты садятся согласно расписаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Екатеринбурга сегодня совершили вынужденную посадку три борта, летевшие в Пермь. С утра в "Большое Савино" стоял сильный туман и с пяти утра воздушная гавань перестала принимать самолеты, отправляя их на ближайший запасной аэродром.

По информации на он-лайн табло, борт из Сочи, который на Урале ждали в 6:50, прилетит только в 10:50, а самолет из московского "Шереметьево" вместо 7:00 прибудет в 11:05.

Рейс компании "Россия", следующий из Ларнаки, должен был приземлиться в Перми в 7:15. Теперь же рассчетное время прибытия - 11:40.

Сейчас погода в соседнем регионе нормализовалась и борты садятся согласно расписанию.

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