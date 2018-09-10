2018-09-10T09:31:48+03:00
Экономика

Уралмашзавод усилит контроль качества метзаготовки

Предприятие закупило специальный агрегат
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Фото: пресс-служба УЗТМФото: пресс-служба УЗТМ
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В рамках инвестиционной программы, которую реализует на предприятии ее основной стратегический партнер – Газпромбанк, Уралмашзавод закупил спектральный анализатор металлов и сплавов. Он позволит повысить качество конечной продукции и сократить сроки ее изготовления.

Аппарат стоимостью 6,5 миллиона рублей поступил на Уралмашзавод на прошлой неделе. Оптико-эмиссионный мобильный спектрометр изготовлен в Германии, он позволяет проверять метзаготовки на соответствие стандартам качества непосредственно на производственных участках, а также увеличить скорость анализа и количество исследований. Ранее, из-за отсутствия собственной химической лаборатории, проверку поступившего от поставщиков металла приходилось заказывать в сторонних организациях. Процесс занимал не менее двух недель, что значительно увеличивало срок изготовления оборудования. Использование собственного аппарата позволяет проводить самые сложные анализы за 1 час.

По словам директора по качеству Уралмашзавода Ильи Шахова, претензий к поставщикам метзаготовки много, далеко не всегда их продукция соответствует требованиям ГОСТа и стандартам качества, заявленным в техзадании заказчика оборудования.

- Запуск в работу нового прибора позволяет сверхточно оценить качество продукции еще до начала производства. Теперь мы практически не ограничены в проведении химического анализа: аппарат позволяет исследовать не только поковки и металлопрокат, но и баббит, сварочную проволоку, - отметил Илья Шахов, добавив, что анализатор позволит значительно усилить входной и производственный контроль качества. Аналогичные приборы широко используются также станкостроительными, оборонными, авиационными предприятиями.

Инвестиционная программа, направленная на модернизацию и техническое переоснащение производства, реализуется на Уралмашзаводе с конца прошлого года. Объем инвестиций в техпереворужение завода оценивается в 1,5 миллиарда руб. В рамках инвестпрограммы закуплены пять современных обрабатывающих центров, идет модернизация станочного парка, реализуются проекты по промышленной безопасности, цифровизации производства.

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