Свердловские журналисты требуют извинений у начальника регионального главка

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-10T08:36:10+03:00

В Екатеринбурге корреспондентов и фотографов, освещавших митинг против повышения пенсионного возраста, скрутили и посадили в автозак

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Уральские журналисты направили письмо начальнику свердловской полиции Михаилу Бородину. Представители СМИ требуют от правоохранителей извинений.

Накануне в Екатеринбурге прошел несанкционированный митинг против повышения пенсионного возраста. К месту проведения съехались полицейские, ОМОН и, конечно, журналисты. Правда, спустя несколько минут работы корреспонденты и фотографы неожиданно для самих себя стали "участниками" акции протеста.

Правоохранители скрутили двух корреспондентов и фотографа и посадили в автозак. Журналисты показывали редакционные удостоверения, но полицейские даже не взглянули на документы. Через несколько часов представителей СМИ выпустили, но протоколы за "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" на них все же составили.

Произошедшее вызвало большой резонанс. Задержанные журналисты и их коллеги составили обращение к начальнику регионального главка.

"Произошедшее является прямым нарушением закона. Согласно статье 47 Закона о СМИ РФ однозначно говорится: "Журналист имеет право посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях".

Кроме того, эпизод с задержанием журналистов может быть квалифицирован по статье 144 УК РФ - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".

Случившееся ставит под угрозу сами принципы работы журналистов. Миссия сотрудников СМИ - освещать жизнь общества, информировать граждан о происходящем в стране. Митинги, санкционированные или нет, являются важной частью общественно-политической жизни, и фактический запрет работать на митингах является грубейшим нарушением принципов свободы слова, зафиксированных в Конституции РФ.

Подобные действия недопустимы и опасны для всего общества. Мы считаем, что ГУ МВД по Свердловской области должно принести извинения задержанным журналистам и публично признать ошибочность подобных действий. Сотрудники правоохранительных органов должны быть проинструктированы о принципах работы журналистов, чтобы такие случаи не повторялись впредь".

В полиции инцидент пока комментировать не стали.

Кроме журналистов полицейские и ОМОН задержали более 100 участников митинга. Среди них оказался и юывший мэр города Евгений Ройзман.