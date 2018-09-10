2018-09-10T07:37:52+03:00
Политика

Избирком озвучил итоги выборов депутатов в Гордуму Екатеринбурга

Свои голоса за кандидатов отдали 26,66 процента жителей уральской столицы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Вошедшие в новый состав Думы депутаты в конце сентября выберут нового мэра ЕкатеринбургаВошедшие в новый состав Думы депутаты в конце сентября выберут нового мэра ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Избирательная комиссия Екатеринбурга подвела итоги выборов депутатов в Гордуму. Больше всех мандатов по спискам - шесть - получила партия "Единая Россия". КПРФ удостоилась пяти мандатов, "Справедливая Россия" - четырех, ЛДПР - двух, "Яблоко" получит один мандат.

Результаты по одномандатным округам распределились следующим образом:

В 1-м округе лидером стала Ира Овчинникова ("Единая Россия"), во 2-м больше всех голосов набрал Сергей Мелехин ("Единая Россия"), в округе № 3 выиграл Олег Кагилев ("Единая Россия").

Самое большое количество мандатов получили кандидаты от "Единой России" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самое большое количество мандатов получили кандидаты от "Единой России"Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 4-м округе победу одержал Александр Колесников ("Справедливая Россия"), в 5-м - Виктор Тестов ("Единая Россия"), в 6-м - Михаил Матвеев ("Единая Россия"). В округе № 7 лидирует Владимир Крицкий ("Единая Россия"), в 8-м - Григорий Вихарев (ЛДПР), в 9-м победу праздновала Елена Дерягина ("Единая Россия").

В округе № 10 больше всех голосов набрал Николай Смирнягин ("Единая Россия"), в 11-м - Павел Пустозеров ("Единая Россия"), в 12-м избиратели активно поддержали Михаила Вечкензина ("Справедливая Россия"). В округе № 13 победила Любовь Боркова ("Справедливая Россия"), в 14-м - Игорь Володин ("Единая Россия"), в 15-м - Алексей Вихарев ("Единая Россия").

В 16-м округе лидером стал Дмитрий Сергин ("Единая Россия"), в округе № 17 победу одержала Елена Бондаренко ("Единая Россия"), в 18-м - Виктор Сомиков ("Единая Россия").

Явка превысила даже самые скромные ожидания избиркома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Явка превысила даже самые скромные ожидания избиркомаФото: Алексей БУЛАТОВ

Явка на выборы в Гордуму составила 26,66%. Показатель превысил даже самые скромные ожидания избиркома.

- Если явка будет 30 процентов - она уже станет для выборов в городскую Думу высокой. Но я не тешу себя надеждой, так как избиратели мало интересуются выборами. Думаю, явка будет 20 - 25 процентов, - заявлял ранее глава избирательной комиссии Илья Захаров.

Вошедшие в новый состав Думы депутаты в конце сентября выберут нового мэра Екатеринбурга.

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