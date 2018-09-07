«Нужно было увольнять еще весной»: уральские политологи об отставке свердловского вице-губернатора

СЕГОДНЯ 17:28 2018-09-07T17:34:14+03:00

Второй человек в области лишился своего поста Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области ликвидирована должность первого вице-губернатора, которую более двух лет занимал бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Тунгусов. Чиновника отправили в отставку за два дня до выборов в городскую Думу уральской столицы.

Факт отставки первого заместителя губернатора «Комсомолке» подтвердили вечером в пятницу, когда заканчивался отпуск Тунгусова.

– Это правда, – подтвердил источник «Комсомольской правды». – Должность первого заместителя губернатора Свердловской области – Руководитель администрации губернатора Свердловской области» сокращена. Введена должность «Руководителя администрации губернатора Свердловской области». На нее временно назначен Азат Салихов, вице-губернатор.

Уральские политологи прокомментировали громкую отставку в беседе с корреспондентами «Комсомолки». Кто-то из них видит уверенность главы региона в том, что он может обойтись без помощи заместителя. Другие считают, что Тунгусов – обычный чиновник и вся его «слава» создана им самим для пускания пыли в глаза.

- Влияние этого человек сильно преувеличено им самим и его окружением. Но его команда сразу же разбежится и предаст Тунгусова. Сейчас все убедятся, что это обычный чиновник со своими бизнес-интересами в городе. Не думаю, что у нашего губернатора была стратегия, потому что Тунгусова нужно было увольнять еще весной, а не за два дня до выборов в городскую Думу Екатеринбурга, - уверен политолог Федор Крашенинников.

Его коллега Сергей Мошкин считает отставку Тунгусова логичным завершением его похода в областную вертикаль власти.

- При мэре Аркадие Чернецком Тунгусова называли «серым кардиналом», а для Екатеринбурга это был ключевой игрок. С позапрошлого года влияние Тунгусова перекинулось на всю область, так как он по принуждению перешел в администрацию губернатора. Сейчас эта история подошла к своему логическому завершению, - считает Мошкин.

Тунгусов не успел вернуться из отпуска на работуФото: Алексей БУЛАТОВ

Политолог Анатолий Гагарин убежден, что имеющему большой вес в уральском истеблишменте Тунгусову вовсе не обязательно занимать какую-либо официальную должность. Влиять на процессы в Екатеринбурге он может и без этого.

- Думаю, он в принципе может теперь и не занимать никакую должность, – отметил Анатолий Гагарин, политолог. – У него достаточно хороший вес в городском обществе. Он может быть просто тем, кто он есть – Владимиром Георгиевичем Тунгусовым. Думаю, что ему этого достаточно, чтобы влиять на те или иные процессы в городе. Конечно, политические и административные должности имеют определенный вес. Но его укорененность в городские процессы и так достаточно сильна. Какое-то время он может посвятить себя бизнесу каким-то другим проектам.

ДОСЬЕ “КП”

Владимир Георгиевич Тунгусов - первый заместитель губернатора Свердловской области. Окончил радиотехнический факультет УПИ имени С.М. Кирова и устроился инженером-конструктором в НПО автоматики Свердловска.

В январе 1997 пришел в политику и занял должность заместителя главы города Екатеринбурга по вопросам городского хозяйства и благоустройства. В январе 1999 года Тунгусов стал заместителем главы города по вопросам социальной политики. Позже в ведении Тунгусова оказался комитет по информационно-аналитической работе.

С января 2000 года он занимал должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам организации управления и связям с общественностью, а с 2004 года стал заместителем главы администрации города по вопросам организации управления — руководитель аппарата Администрации города.

С 2016 года Владимир Георгиевич занимал должность руководителя Администрации Губернатора Свердловской области.