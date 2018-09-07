Свердловский губернатор отправил в отставку своего первого заместителя

СЕГОДНЯ 16:34 2018-09-07T17:03:06+03:00

Тунгусов проработал в администрации губернатора чуть больше двух лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Тунгусов не выйдет на работу из отпуска

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Первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов отправлен в отставку в связи с сокращением этой должности по указу губернатора региона. Эту информацию «Комсомолке» подтвердил источник.

Указ об увольнении Тунгусова глава региона подписал в пятницу, 7 сентября. Вместо старой должности, которую занимал бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга, водится новая - руководитель администрации губернатора Свердловской области. Полномочия на этом посту вверили вице-губернатору Азату Салихову.

Увольнение Тунгусова обсуждалось с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым.

Фото: страница Андрея Альшевских в соцсети "Фейсбук"

Фото: страница Андрея Альшевских в соцсети "Фейсбук"

Причиной неожиданной отставки первого вице-губернатора могла стать череда скандалов перед выборами в городскую Думу Екатеринбурга.

По документам Владимир Тунгусов до сегодняшнего дня находится в очередном отпуске, из которого не выйдет на прежнюю работу.

ДОСЬЕ “КП”

Владимир Георгиевич Тунгусов - первый заместитель губернатора Свердловской области. Окончил радиотехнический факультет УПИ имени С.М. Кирова и устроился инженером-конструктором в НПО автоматики Свердловска. В январе 1997 пришел в политику и занял должность заместителя главы города Екатеринбурга по вопросам городского хозяйства и благоустройства. В январе 1999 года Тунгусов стал заместителем главы города по вопросам социальной политики.

Позже в ведении Тунгусова оказался комитет по информационно-аналитической работе.

С января 2000 года он занимал должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам организации управления и связям с общественностью, а с 2004 года стал заместителем главы администрации города по вопросам организации управления — руководитель аппарата Администрации города.

С 2016 года Владимир Георгиевич занимал должность руководителя Администрации Губернатора Свердловской области.