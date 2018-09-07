Свердловский губернатор отправил в отставку своего первого заместителя
Первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов отправлен в отставку в связи с сокращением этой должности по указу губернатора региона. Эту информацию «Комсомолке» подтвердил источник.
Указ об увольнении Тунгусова глава региона подписал в пятницу, 7 сентября. Вместо старой должности, которую занимал бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга, водится новая - руководитель администрации губернатора Свердловской области. Полномочия на этом посту вверили вице-губернатору Азату Салихову.
Увольнение Тунгусова обсуждалось с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым.
Фото: страница Андрея Альшевских в соцсети "Фейсбук"
Фото: страница Андрея Альшевских в соцсети "Фейсбук"
Причиной неожиданной отставки первого вице-губернатора могла стать череда скандалов перед выборами в городскую Думу Екатеринбурга.
По документам Владимир Тунгусов до сегодняшнего дня находится в очередном отпуске, из которого не выйдет на прежнюю работу.
ДОСЬЕ “КП”
Владимир Георгиевич Тунгусов - первый заместитель губернатора Свердловской области. Окончил радиотехнический факультет УПИ имени С.М. Кирова и устроился инженером-конструктором в НПО автоматики Свердловска. В январе 1997 пришел в политику и занял должность заместителя главы города Екатеринбурга по вопросам городского хозяйства и благоустройства. В январе 1999 года Тунгусов стал заместителем главы города по вопросам социальной политики.
Позже в ведении Тунгусова оказался комитет по информационно-аналитической работе.
С января 2000 года он занимал должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам организации управления и связям с общественностью, а с 2004 года стал заместителем главы администрации города по вопросам организации управления — руководитель аппарата Администрации города.
С 2016 года Владимир Георгиевич занимал должность руководителя Администрации Губернатора Свердловской области.