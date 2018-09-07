2018-09-07T14:22:08+03:00
Экономика

Лето-2018: клиенты ВТБ на 20% увеличили свои траты за рубежом

В лидерах – Италия и Испания
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2018 года, сравнив ее с летними месяцами прошлого года. В этом году число туристов, выбравших в качестве отдыха зарубежье, выросло на 17%, а странами с наибольшей транзакционной активностью стали Италия, Испания и Франция.

Этим летом число транзакций клиентов ВТБ за рубежом выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом общий объем трат увеличился лишь на 5%, превысив 19 миллиардов рублей. Первую пятерку зарубежных стран по объему совершенных транзакций летом 2018 года возглавила Италия - 3,5 миллиарда рублей. Далее идут Испания (2,7 миллиарда рублей), Франция (1,8 миллиарда рублей), Турция (1,3 миллиарда рублей) и Германия (1 миллиард рублей).

Размер «среднего чека» составил около 5 тысяч рублей. Лидером по данному показателю стала Италия:

По числу транзакций лидером второй год подряд стала Испания (в этом году там совершено более 500 тысяч карточных операций). В первую пятерку также вошли Беларусь (445 тысяч транзакций), Италия (370 тысяч), Турция (290 тысяч) и США (270 тысяч).

Расходы российских туристов в ресторанах и барах в топ-30 стран выросли в период летних отпусков нынешнего года на 19%, в супермаркетах - на 20%. Максимальное число транзакций было совершено в Испании и Белоруссии соответственно. Покупки в магазинах одежды и обуви сохранились на уровне прошлого года. Лидером в этом сегменте традиционно является Италия. Траты на аренду авто почти не изменились, хотя на заправках зафиксирован рост оборотов на 27%.

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