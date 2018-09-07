В Екатеринбурге началась вакцинация от гриппа

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-07T13:11:01+03:00

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В Екатеринбурге стартовала компания по вакцинации гриппа. И хотя подъем заболеваемости опасным вирусом медики ожидают только в середине октября, прививку нужно сделать как можно раньше, чтобы у человека успел сформироваться иммунитет.

Согласно постановлению главного врача по Свердловской области в этом году планируется защитить от опасного вируса не менее 50 процентов населения Екатеринбурга и области, а точнее 750 930 человек. Особенно пристальное внимание у врачей к детям, пенсионерам и людям группы риска. Это работники сферы общественного питания и торговли, а так же учителя и медики.

Также, как рассказали в городском центре медицинской профилактики, первым делом привьют детей, как в детских садах, так и в школах, интернатах и прочих учебных заведениях.

На сегодняшний день на склад иммунобиологических лекарственных препаратов уже поступило больше 200 тысяч доз вакцины. Взрослым, которые хотят самостоятельно защитить себя от болезни следует обратиться в поликлинику по месту жительства или в медицинский центр.

- К нам может придти абсолютно любой человек, - говорит врач Оксана Осипенко. - В начале вас должен осмотреть терапевт, который измерит температуру и давление, а также выяснит нет ли у человека противопоказаний для прививки. Например, если пациент совсем недавно переболел, то ему нельзя ставить укол в течение двух недель.Так же противопоказанием является обострение некоторых хронических заболеваний.

После осмотра врач даст вам разрешение на прививку и направит в процедурный кабинет.Стоимость вакцины вместе с осмотром врача в разных медицинских центрах варьируется от 390 рублей до 1050 рублей. Вакцину можно купить и самостоятельно в аптеке. Правда, нести ее в процедурный кабинет нужно в термоконтейнере или термосе с широким горлышком.

Это необходимо, чтобы лекарство не перегрелось и не охладилось сильно. Успеть нужно за два часа. Тогда прививка будет поставлена, а человек защищен от гриппа.