Девочка с Урала, которой мать откусила губу, скончалась от остановки сердца

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-07T11:56:42+03:00

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В больнице Анапы скончалась 9-летняя уроженка Ревды Катя Иванова (имя изменено – прим.ред), которой родная мать откусила губу. Информация о смерти малышки поступила от инициативной группы помощи в соцсетях. Уточняется, что у девочки остановилось сердце.

История Кати потрясла всю страну в 2015 году: пьяная мать разозлилась на плакавшую дочь и сильно покусала ей лицо. Несколько дней женщина делала перевязки, но позже она поняла, что у девочки отвалилась нижняя губа.

Мать накинулась на Катю из-за негромкого плача. Фото: соцсети

Скорую помощь ребенку вызвали лишь спустя несколько дней, к тому времени Катя перестала ходить, сидеть и разговаривать.Кроме того, у девочки имелось несколько серьезных заболеваний - от эпилепсии до ДЦП.

Мать малышки лишили родительских прав и отправили в колонию, а девочка оказалась в детском доме.

Весной этого года Кате нашли приемную семью из Анапы и доставили к новым родителям спецбортом МЧС.