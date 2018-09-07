Девочка с Урала, которой мать откусила губу, скончалась от остановки сердца
В больнице Анапы скончалась 9-летняя уроженка Ревды Катя Иванова (имя изменено – прим.ред), которой родная мать откусила губу. Информация о смерти малышки поступила от инициативной группы помощи в соцсетях. Уточняется, что у девочки остановилось сердце.
История Кати потрясла всю страну в 2015 году: пьяная мать разозлилась на плакавшую дочь и сильно покусала ей лицо. Несколько дней женщина делала перевязки, но позже она поняла, что у девочки отвалилась нижняя губа.
Мать накинулась на Катю из-за негромкого плача. Фото: соцсети
Скорую помощь ребенку вызвали лишь спустя несколько дней, к тому времени Катя перестала ходить, сидеть и разговаривать.Кроме того, у девочки имелось несколько серьезных заболеваний - от эпилепсии до ДЦП.
Мать малышки лишили родительских прав и отправили в колонию, а девочка оказалась в детском доме.
Весной этого года Кате нашли приемную семью из Анапы и доставили к новым родителям спецбортом МЧС.