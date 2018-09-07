2018-09-07T11:38:10+03:00
Общество

По-стахановски: в Екатеринбурге перевыполнили план по сбору денег на календарь со Сталиным

Новинку можно будет купить за 400-2000 рублей
Лев Истомин
Поделиться:
Советский вождь по-прежнему популярен на Урале. Фото: скрин календаряСоветский вождь по-прежнему популярен на Урале. Фото: скрин календаря
Изменить размер текста:

Несколько единомышленников в Екатеринбурге через интернет собрали 230 тысяч рублей на выпуск календаря с изображением советского вождя Иосифа Сталина и его цитатами. Новинка появится в продаже через несколько месяцев по цене от 400 до 2000 рублей.

Изначально авторы календаря планировали собрать всего 150 тысяч рублей. Собранная в итоге сумма позволит напечатать больший тираж – 3 тысячи экземпляров.

Фото: скрин с видео-презентации

Фото: скрин с видео-презентации

- Печать календарей планируем закончить не позднее ноября, но мы брали время с запасом. В розничной продаже они появятся, как только будут готовы. Надеемся, что многие сети будут готовы их принять, но конкретных договоренностей пока нет. Также из будем продавать через соцсеть, - рассказал «Комсомолке» автор проекта Кирилл Корицкий.

Отметим, что в 2017 году екатеринбуржцы выпустили похожий календарь, который стал популярен по всей стране.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге будут судить юношу, который разменивал в магазинах фальшивые купюры
Виноваты жители: в Свердловской области тушат два природных пожара
В выходные в Свердловскую область придут заморозки
В Екатеринбурге на день закроют Главпочтамт
В центре Екатеринбурга исчезла "выделенка" для общественного транспорта
ХК "Автомобилист" в домашнем матче обыграл словаков на последней секунде овертайма
Свердловский суд отказался рассматривать жалобу матери без груди, у которой забрали приемных детей
На Урале закрыли опасное предприятие, которое производит системы безопасности для шахт и рудников
Уральских должников, которые не платят за свет и воду, оштрафуют на 140 миллионов рублей
«Подходите ко мне!» Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман купит школьникам взрослые книги
В Екатеринбурге "Газель" легла на бок, протаранив ограждение
На Урале уволена врач больницы, которая сбегала со смены, чтобы вести прием в частной клинике
Туристический кластер "Гора Белая" охватит 15 населенных пунктов
Экс-депутат свердловского Заксобрания Карапетян не смог вернуть мандат
На Среднем Урале собрали 20 % урожая зерна и бобовых
Учителям Талицы будут доплачивать за сопровождение детей в школьных автобусах
Екатеринбургский «очкарик», получивший 300 часов трудотерапии за драку, обжалует приговор
Екатеринбуржцев зовут очистить от свалок Шувакишский и Юго-Западный лесопарки
В Екатеринбурге ищут пострадавших клиентов турфирмы, директор которой уже год в розыске
В Талице осудили водителя, угрожавшего сломать голову инспектору ДПС
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными