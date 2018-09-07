По-стахановски: в Екатеринбурге перевыполнили план по сбору денег на календарь со Сталиным
Несколько единомышленников в Екатеринбурге через интернет собрали 230 тысяч рублей на выпуск календаря с изображением советского вождя Иосифа Сталина и его цитатами. Новинка появится в продаже через несколько месяцев по цене от 400 до 2000 рублей.
Изначально авторы календаря планировали собрать всего 150 тысяч рублей. Собранная в итоге сумма позволит напечатать больший тираж – 3 тысячи экземпляров.
Фото: скрин с видео-презентации
- Печать календарей планируем закончить не позднее ноября, но мы брали время с запасом. В розничной продаже они появятся, как только будут готовы. Надеемся, что многие сети будут готовы их принять, но конкретных договоренностей пока нет. Также из будем продавать через соцсеть, - рассказал «Комсомолке» автор проекта Кирилл Корицкий.
Отметим, что в 2017 году екатеринбуржцы выпустили похожий календарь, который стал популярен по всей стране.