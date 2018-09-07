2018-09-07T07:09:20+03:00
Экономика

Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг надежности ВТБ Медицинское страхование на уровне A++

Прогноз - стабильный
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Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности и качества услуг компании ВТБ Медицинское страхование (ВТБ МС) на уровне A++. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Среди позитивных факторов аналитики агентства выделяют наличие развитой инфраструктуры, активную деятельность по информированию застрахованных об их правах, высокий охват медицинских организаций, большое количество штатных специалистов-экспертов медицинской помощи. Также поддержку рейтингу оказали значительный финансовый потенциал собственника компании – ВТБ Страхование, и высокая доля рынка компании в сфере ОМС.

Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности собственного капитала и стабильным положительным результатом от операций по ОМС. Качество активов компании оценивается как высокое.

На 30 июня 2018г. активы ВТБ МС составили 14 миллиардов 444 миллионов рублей, собственные средства – 1 миллиардов 587 миллионов рублей, уставный капитал – 851 миллион рублей. Средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи за первое полугодие 2018 года, составили 145 миллирадов рублей.

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