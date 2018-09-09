Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Екатеринбурга 2018: данные первых экзитполов

СЕГОДНЯ 19:07 2018-09-09T19:16:29+03:00

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Сегодня, 9 сентября, тысячи жителей Екатеринбурга с самого утра шли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за кандидатов в депутаты Городской Думы.

- Срок полномочий народных избранников составит 5 лет, - рассказывали в Администрации Екатеринбурга. - Численный состав - 36 депутатов. В рамках смешанной системы 18 из них будут избираться по одномандатным округам, 18 – по партийным спискам.

За ходом выборов следило 1074 наблюдателя. Голосование длилось до позднего вечера и, наконец, завершилось. Сейчас городской избирательный комитет занимается подсчетом голосов. Уже известны данные экзитполов (социологических опросов, которые проводят рядом с избирательными участками. - Прим.ред)

Уже известно, что партия «Единая Россия» по данным экзитполов набрала более 35% голосов.

На втором месте с результатом в 25,5% расположились депутаты КПРФ, на третьем — «Справедливая Россия» с 19,5%. Также сообщается о 12,7% у ЛДПР, у партии «Яблоко» около 5,2%.

Порядка 1,8% бюллетеней были признаны испорченными. По словам председателя горизбиркома Ильи Захарова, явка на выборах составила порядка 22,3%.

Ожидается, что окончательные данные будут известны завтра.