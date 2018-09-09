Камбэк за две минуты: «Автомобилист» вырвал в Екатеринбурге победу у «Адмирала»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-09T17:25:46+03:00

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В Екатеринбурге прошел матч КХЛ между «Автомобилистом» и «Адмиралом» из Владивостока. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2-1. Несмотря на победный результат «шоферы» более 40 минут были в роли догоняющих. Уже на 10-й минуте нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов поразил ворота Якуба Коваржа.

Сравнять счет коллектив из Екатеринбурга сумел лишь на 53-й минуте, когда Найджел Доус замкнул передачу Дэна Секстона. Менее чем через 2 минуты «Автомобилист» забросил вторую шайбу: Анатолий Голышев оказался расторопнее всех у чужих ворот и послал снаряд мимо вратаря «Адмирала». Таким образом «Автомобилист» начал новый сезон КХЛ с четырех побед подряд, а впереди команду ждет выездная серия.

- Я доволен игрой команды. Спасибо нашим фанатам, благодаря их поддержке мы сумели переломить ход игры, - рассказал после игры главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. - В третьем периоде попросили играть парней проще в атаке.

Следующий матч «шоферы» проведут 11 сентября в Новосибирске против местной «Сибири»