В России презентуют уникальный корректор артериального давления

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-09T09:59:12+03:00

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех примет участие в выставке высокотехнологичной медицины в Геленджике. Гостям покажут уникальный корректор артериального давления и автоматический наружный дефибриллятор с функцией голосовых подсказок.

Главной темой «Биотехмед-2018» заявлено цифровое здравоохранение. Повышение средней продолжительности жизни – одно из приоритетных направлений деятельности «Швабе».

Эту задачу Холдинг решает путем выпуска продукции для диагностики и профилактики заболеваний, восстановительной медицины и последующей реабилитации. Соответствующие разработки на выставке представит Уральский оптико-механический завод (УОМЗ).

- Любой человек должен иметь доступ к качественной диагностике, эффективному лечению и успешной реабилитации даже в домашних условиях. Это право каждого на высокое качество и продолжительность жизни. Сегодня предприятия Холдинга выпускают широкий спектр высокотехнологичного медоборудования, в том числе не имеющее аналогов ни в России, ни в мире. Часть этой продукции мы с гордостью представляем на “Биотехмеде”, - рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Одним из ключевых экспонатов выставки станет корректор артериального давления АВР-051. Портативное устройство создано для оказания помощи пациентам с гипертонией или гипотонией. Оно нормализует сосудистый тонус и усиливает защитные силы организма.

Отдельная площадь стенда «Швабе» будет отведена для демонстрации автоматического наружного дефибриллятора АНД А15, выпуск которого осуществляет УОМЗ. Аппарат создан с целью использования в местах высокой проходимости и значительно повышает выживаемость при внезапной остановке сердца.

Гостям выставки также представят профессиональный 12-канальный электрокардиограф «Кардиометр – МТ» для бригад скорой помощи, программно-аппаратный комплекс для мобильной кардиотелеметрии «Кардиосенс» и линейку ультразвуковых аппаратов, выпускаемых в консорциуме с «Калугаприбор» Госкорпорации Ростех и НПО «Сканер».

Третий ежегодный форум по биотехнологиям «Биотехмед» пройдет в Геленджике с 10 по 11 сентября при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Госкорпорации Ростех. Это главная площадка для обсуждения актуальных вопросов биомедицинской отрасли, объединяющая научный форум и выставочное пространство.