2018-09-09T09:59:12+03:00
Экономика

В России презентуют уникальный корректор артериального давления

Прибор представят на медицинской вытсавке в Гененджике
Поделиться:
Фото: предоставлено "Швабе"Фото: предоставлено "Швабе"
Изменить размер текста:

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех примет участие в выставке высокотехнологичной медицины в Геленджике. Гостям покажут уникальный корректор артериального давления и автоматический наружный дефибриллятор с функцией голосовых подсказок.

Главной темой «Биотехмед-2018» заявлено цифровое здравоохранение. Повышение средней продолжительности жизни – одно из приоритетных направлений деятельности «Швабе».

Эту задачу Холдинг решает путем выпуска продукции для диагностики и профилактики заболеваний, восстановительной медицины и последующей реабилитации. Соответствующие разработки на выставке представит Уральский оптико-механический завод (УОМЗ).

- Любой человек должен иметь доступ к качественной диагностике, эффективному лечению и успешной реабилитации даже в домашних условиях. Это право каждого на высокое качество и продолжительность жизни. Сегодня предприятия Холдинга выпускают широкий спектр высокотехнологичного медоборудования, в том числе не имеющее аналогов ни в России, ни в мире. Часть этой продукции мы с гордостью представляем на “Биотехмеде”, - рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Одним из ключевых экспонатов выставки станет корректор артериального давления АВР-051. Портативное устройство создано для оказания помощи пациентам с гипертонией или гипотонией. Оно нормализует сосудистый тонус и усиливает защитные силы организма.

Отдельная площадь стенда «Швабе» будет отведена для демонстрации автоматического наружного дефибриллятора АНД А15, выпуск которого осуществляет УОМЗ. Аппарат создан с целью использования в местах высокой проходимости и значительно повышает выживаемость при внезапной остановке сердца.

Гостям выставки также представят профессиональный 12-канальный электрокардиограф «Кардиометр – МТ» для бригад скорой помощи, программно-аппаратный комплекс для мобильной кардиотелеметрии «Кардиосенс» и линейку ультразвуковых аппаратов, выпускаемых в консорциуме с «Калугаприбор» Госкорпорации Ростех и НПО «Сканер».

Третий ежегодный форум по биотехнологиям «Биотехмед» пройдет в Геленджике с 10 по 11 сентября при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Госкорпорации Ростех. Это главная площадка для обсуждения актуальных вопросов биомедицинской отрасли, объединяющая научный форум и выставочное пространство.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За первые два часа явка на выборах в Гордуму Екатеринбурга составила 3,23%
Бывшая сотрудница екатеринбургской полиции завоевала титул «Мисс совершенство» на конкурсе красоты
В Екатеринбурге нашлась бабушка, потерявшая память
Дочь уральского олигарха Настя Кудри лишилась двух пальцев в аварии
В Екатеринбурге запретят остановку на четырех улицах
По дороге из Каменска-Уральского в Екатеринбург перевернулась иномарка с полицейским
На екатеринбургском мини-рынке продавали собачатину
В день екатеринбургских выборов будут работать более тысячи спасателей
Пассажиры поездов дальнего следования теперь могут заказывать завтраки, обеды и ужины через проводника
Такие разные прохожие: в Нижнем Тагиле двое парней напали на полицейского, а третий его спас
В выходные жители Екатеринбурга будут осваивать живопись в парке
Временный мэр Нижнего Тагила назначил своего заместителя по финансам
В лесах Серова уже почти неделю ищут пропавшего грибника
В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн нелегальных персиков и нектаринов
На Урал прилетела заместитель генсека ООН Алисон Смейл
Дизайнеры из Екатеринбурга презентуют свои работы на выставке в Париже
Полиция Полевского спасла заблудившегося в лесу грибника
На Урале оштрафовали дебоширку, которая пыталась закурить в самолете Екатеринбург-Пекин
В Екатеринбурге будут судить юношу, который разменивал в магазинах фальшивые купюры