В Екатеринбурге стартовали выборы Гордумы

1 Сент. 07:55 2018-09-09T08:59:26+03:00

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В Екатеринбурге стартовали выборы нового состава Гордумы. Жителям уральской столицы предстоит выбрать депутатов, которые определят нового мэра.

Проверить ход голосования пришел и глава областного избиркома Валерий ЧайниковФото: Алексей БУЛАТОВ

За две минуты до начала голосования пресс-служба администрации города сообщила о массовой телефонной атаке:

- В день проведения выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы, телефонные номера глав районных администраций Екатеринбурга и их заместителей по оргработе оказались поставлены на автодозвон, - сообщили в администрации. - Кто и с какой целью это сделал – пока не понятно. Однако абсолютно ясно то, что эту ситуацию можно расценивать как попытку воспрепятствования работе органов муниципальной власти столицы Урала в Единый день голосования.

На каждом участке работают наблюдателиФото: Алексей БУЛАТОВ

В числе первых проголосовавших оказался и новый полпред Николай Цуканов, который совсем недавно получил прописку в Екатеринбурге.

Полпред УрФО лишь недавно получил прописку в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Предвыборная компания проходила остро, но для Екатеринбурга это не удивительно, - заявил Цуканов. - Приглашаю всех на выборы - это будущее города, тем более, эти люди будут назначать мэра.