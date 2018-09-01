2018-09-09T08:59:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге стартовали выборы Гордумы

Ее новый состав выберет будущего мэра
Олег Галимов
Поделиться:
Избирательные участки будут открыты до позднего вечераИзбирательные участки будут открыты до позднего вечераФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге стартовали выборы нового состава Гордумы. Жителям уральской столицы предстоит выбрать депутатов, которые определят нового мэра.

Проверить ход голосования пришел и глава областного избиркома Валерий Чайников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверить ход голосования пришел и глава областного избиркома Валерий ЧайниковФото: Алексей БУЛАТОВ

За две минуты до начала голосования пресс-служба администрации города сообщила о массовой телефонной атаке:

- В день проведения выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы, телефонные номера глав районных администраций Екатеринбурга и их заместителей по оргработе оказались поставлены на автодозвон, - сообщили в администрации. - Кто и с какой целью это сделал – пока не понятно. Однако абсолютно ясно то, что эту ситуацию можно расценивать как попытку воспрепятствования работе органов муниципальной власти столицы Урала в Единый день голосования.

На каждом участке работают наблюдатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

На каждом участке работают наблюдателиФото: Алексей БУЛАТОВ

В числе первых проголосовавших оказался и новый полпред Николай Цуканов, который совсем недавно получил прописку в Екатеринбурге.

Полпред УрФО лишь недавно получил прописку в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полпред УрФО лишь недавно получил прописку в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Предвыборная компания проходила остро, но для Екатеринбурга это не удивительно, - заявил Цуканов. - Приглашаю всех на выборы - это будущее города, тем более, эти люди будут назначать мэра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Бывшая сотрудница екатеринбургской полиции завоевала титул «Мисс совершенство» на конкурсе красоты
В Екатеринбурге нашлась бабушка, потерявшая память
Дочь уральского олигарха Настя Кудри лишилась двух пальцев в аварии
В Екатеринбурге запретят остановку на четырех улицах
По дороге из Каменска-Уральского в Екатеринбург перевернулась иномарка с полицейским
На екатеринбургском мини-рынке продавали собачатину
В день екатеринбургских выборов будут работать более тысячи спасателей
Пассажиры поездов дальнего следования теперь могут заказывать завтраки, обеды и ужины через проводника
Такие разные прохожие: в Нижнем Тагиле двое парней напали на полицейского, а третий его спас
В выходные жители Екатеринбурга будут осваивать живопись в парке
Временный мэр Нижнего Тагила назначил своего заместителя по финансам
В лесах Серова уже почти неделю ищут пропавшего грибника
В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн нелегальных персиков и нектаринов
На Урал прилетела заместитель генсека ООН Алисон Смейл
Дизайнеры из Екатеринбурга презентуют свои работы на выставке в Париже
Полиция Полевского спасла заблудившегося в лесу грибника
На Урале оштрафовали дебоширку, которая пыталась закурить в самолете Екатеринбург-Пекин
В Екатеринбурге будут судить юношу, который разменивал в магазинах фальшивые купюры