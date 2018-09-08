В Екатеринбурге в коллективном саду "Восток-4" пропала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-08T15:28:44+03:00

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В пятницу днем девочка ушла из дома по адресу Источная 2а, но так и не вернулась. Родственники забили тревогу, обратились к спасателям. Те уже начали искать школьницу, собрав добровольцев, среди которых даже оказался конный клуб, готовый выехать на лошадях на поиски. Валерию Сазонову ищут по следующим приметам: темно-русые волосы, худощавое телосложение, карие глаза. Рост девочки - 140 сантиметров. Одета была в розовую кофту, алые штаны и сиреневые сланцы.

- Мы проверяем все заброшенные строения, опрашиваем садоводов и просим их проверить проверили все участки и здания в месте пропажи, - рассказывает куратор региона, Станислав Ковалев. - Также патрулируем торговые центры и районы ближайших мест пропажи. И для успешных поисков расклеиваем ориентировки по городу.

В социальных сетях неравнодушные люди также делают репосты. А вдруг кто-то видел, но не придал этому значения. Если вы встречали похожего ребенка или готовы отправиться на его поиски, то звоните телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8 (922) 219-06-72 - Олеся.