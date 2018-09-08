В Екатеринбурге установили новый рекорд в забеге на небоскреб "Высоцкий"

СЕГОДНЯ 14:38 2018-09-08T14:54:48+03:00

В забеге участвовало около 600 уральцев и среди них было немало дам Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В столице Урала сегодня прошло важное спортивное событие. Шестьсот профессионалов и любителей активного образа жизни пробежали аж 52 этажа бизнесцентра "Высоцкий". Облачившись в свои самые удобные шорты, кроссовки и футболки, они отправились покорять небоскреб. Одни поставили планку в полумарафон из 28 этажей, сделав это красиво и достойно. Другие не стали мелочиться и пробежали всю дистанцию.

В забеге также участвовал и Джек Воробей - он показал неплохой результатФото: Алексей БУЛАТОВ

Но практически все утверждали, что главное, победа над собой, а не установление нового рекорда. Однако некоторые всё же пришли сюда именно за этим. Так бессменного победителя Евгения Маркова, который трижды брал первое место, сегодня с пьедестала "пододвинул" житель Первоуральска Иван Кузнецов, мастер спорта международного уровня по спортивной ходьбе. Он пробежал марафон за 4:42 минуты, что на четыре секунды быстрее лучшего результата прошлогоднего забега.

Финиш он отпраздновал бутылкой ромаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Чувствую себя хорошо, последние два этажа выдадитесь трудными, - делится эмоциями Иван Кузнецов. - Даже не знал, что обгоню Маркова (прим. ред. - он в этом году тоже улучшил свой результат - пробежал за 4:44). Мне скоро 35, а чувствую я себя на 23. Наш организм так устроен, что заставляет нас думать, что нам тяжело. Но каждый способен покорит небоскрёб. Я бежал и думал о том, как сохранить скорость. И сделал это.

Иван сам не ожидал, что победитФото: Алексей БУЛАТОВ

В забеге на "Высоцкий" также участвовал и корреспондент "Комсомольской правды-Екатеринбург" Олег Галимов. Он рассказал, что об участниках марафона организаторы очень заботились.

- На крыше дежурили врачи. При необходимости давали воду и нашатырь. Укрывали пледами - наверху ведь нежарко. Я в этом году пробежал все 52 этажа, а год назад - 28. Честно говоря, год назад все было как-то круче. И погода лучше. Но всё же я справился, уложился в 8-9 минут.

Корреспондент "КП" Олег Галимов тоже одолел 52 этажаФото: Алексей БУЛАТОВ

Среди участников, кстати, можно было встретить немало девушек. Юные красавицы тоже пробегали целый марафон, а после еле приходили в себя. Некоторые даже ложились на финише. Бегал в этом году вместе с екатеринбуржцами и заезжий гость с морей - капитан Джек Воробей. Ему марафон дался легко, ведь, как нам всем известно, убегать он еще как умеет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/667915" frameborder="0"></iframe> Забег на небоскреб "Высоцкий".Алексей БУЛАТОВ

Уставшие девушки падали без сил прямо на финишеФото: Алексей БУЛАТОВ

Среди мужчин, покоривших 28 этажей быстрее всех, первым стал Владимир Борков из Краснотурьинска, вторым — Федор Верниковский из Нижнего Тагила, и третьим — Иван Прибе из Верхнего Уфалея. Владимир преодолел дистанцию за 2 минуты и 19 секунд. А 52 этажа среди девушек быстрее всех пробежала Любовь Новгородцева из Нижнего Тагила.