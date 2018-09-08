2018-09-08T14:54:48+03:00
Спорт

В Екатеринбурге установили новый рекорд в забеге на небоскреб "Высоцкий"

Победитель забега Иван Кузнецов из Первоуральска на взобрался 52-й этаж за 4 минуты 42 секунды
Дарья РЯБОВАОлег Галимов
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В забеге участвовало около 600 уральцев и среди них было немало дамВ забеге участвовало около 600 уральцев и среди них было немало дамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице Урала сегодня прошло важное спортивное событие. Шестьсот профессионалов и любителей активного образа жизни пробежали аж 52 этажа бизнесцентра "Высоцкий". Облачившись в свои самые удобные шорты, кроссовки и футболки, они отправились покорять небоскреб. Одни поставили планку в полумарафон из 28 этажей, сделав это красиво и достойно. Другие не стали мелочиться и пробежали всю дистанцию.

В забеге также участвовал и Джек Воробей - он показал неплохой результат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В забеге также участвовал и Джек Воробей - он показал неплохой результатФото: Алексей БУЛАТОВ

Но практически все утверждали, что главное, победа над собой, а не установление нового рекорда. Однако некоторые всё же пришли сюда именно за этим. Так бессменного победителя Евгения Маркова, который трижды брал первое место, сегодня с пьедестала "пододвинул" житель Первоуральска Иван Кузнецов, мастер спорта международного уровня по спортивной ходьбе. Он пробежал марафон за 4:42 минуты, что на четыре секунды быстрее лучшего результата прошлогоднего забега.

Финиш он отпраздновал бутылкой рома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финиш он отпраздновал бутылкой ромаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Чувствую себя хорошо, последние два этажа выдадитесь трудными, - делится эмоциями Иван Кузнецов. - Даже не знал, что обгоню Маркова (прим. ред. - он в этом году тоже улучшил свой результат - пробежал за 4:44). Мне скоро 35, а чувствую я себя на 23. Наш организм так устроен, что заставляет нас думать, что нам тяжело. Но каждый способен покорит небоскрёб. Я бежал и думал о том, как сохранить скорость. И сделал это.

Иван сам не ожидал, что победит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван сам не ожидал, что победитФото: Алексей БУЛАТОВ

В забеге на "Высоцкий" также участвовал и корреспондент "Комсомольской правды-Екатеринбург" Олег Галимов. Он рассказал, что об участниках марафона организаторы очень заботились.

- На крыше дежурили врачи. При необходимости давали воду и нашатырь. Укрывали пледами - наверху ведь нежарко. Я в этом году пробежал все 52 этажа, а год назад - 28. Честно говоря, год назад все было как-то круче. И погода лучше. Но всё же я справился, уложился в 8-9 минут.

Корреспондент "КП" Олег Галимов тоже одолел 52 этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспондент "КП" Олег Галимов тоже одолел 52 этажаФото: Алексей БУЛАТОВ

Среди участников, кстати, можно было встретить немало девушек. Юные красавицы тоже пробегали целый марафон, а после еле приходили в себя. Некоторые даже ложились на финише. Бегал в этом году вместе с екатеринбуржцами и заезжий гость с морей - капитан Джек Воробей. Ему марафон дался легко, ведь, как нам всем известно, убегать он еще как умеет.

Забег на небоскреб "Высоцкий".Алексей БУЛАТОВ

Уставшие девушки падали без сил прямо на финише Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уставшие девушки падали без сил прямо на финишеФото: Алексей БУЛАТОВ

Среди мужчин, покоривших 28 этажей быстрее всех, первым стал Владимир Борков из Краснотурьинска, вторым — Федор Верниковский из Нижнего Тагила, и третьим — Иван Прибе из Верхнего Уфалея. Владимир преодолел дистанцию за 2 минуты и 19 секунд. А 52 этажа среди девушек быстрее всех пробежала Любовь Новгородцева из Нижнего Тагила.

Забег на небоскреб "Высоцкий".Алексей БУЛАТОВ

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