Владелицей обстрелянного в Екатеринбурге Audi оказалась известная в instagram стилист

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-08T09:06:20+03:00

За рулем иномарки во время нападения находился ее муж. Полиция до сих пор не поймала нападавших

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В Екатеринбурге не утихают страсти после того, как на улице Мамина-Сибиряка трое неизвестных в масках обстреляли автомобиль Audi A8. Злоумышленники начали атаковать иномарку еще на улице Завокзальной, после чего устроили погоню на своем ВАЗ-2112. На счастье водителя Audi, неподалеку дежурил экипаж ДПС, который открыл ответный огонь.

Спустя несколько часов после нападения сыщики нашли во дворе брошенную черную «двенадцатую», на которой скрылись нападавшие. Легковушку также как и Audi отбуксировали на эвакуаторе к РУВД.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», за рулем дорогого седана был 36-летний бизнесмен Гарик Мартиросян, но при этом автомобиль оформлен на его жену – Сусанну. В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» женщина отказалась комментировать произошедшее и лишь отметила, что не знает, когда полицейские разрешат ей забрать обстрелянный автомобиль. В тот день ее мужу откровенно повезло – он отделался касательным ранением руки.

Владелица машины отказывается общаться с прессой

Позже нам удалось выяснить, что Сусанна Мартиросян работает стилистом, и у нее почти пять тысяч подписчиков в Instagram. По словам нашего источника, в Audi перевозили крупную сумму денег с овощебазы № 4.