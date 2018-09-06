2018-09-06T13:47:27+03:00
Экономика

ВТБ Капитал стал лауреатом Euromoney Real Estate Survey 2018

Третий год подряд
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ Капитал назван лучшим среди консультантов по M&A-сделкам в России по версии опроса Euromoney Real Estate Survey 2018. Результаты исследования основаны на мнении представителей ведущих компаний в сфере недвижимости по всему миру, включая консультантов, застройщиков, инвестиционных менеджеров, банков и покупателей коммерческой недвижимости.

- Очень приятно, что нас снова признали лучшим консультантом в сегменте M&A-сделок на российском рынке недвижимости. ВТБ Капитал продолжит предлагать клиентам качественные решения, которые помогают в реализации их стратегических планов, - отметил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчел.

ВТБ Капитал становится лауреатом Euromoney Real Estate Survey уже третий год подряд.

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