Можно ли найти работу в Екатеринбурге после 50 лет?

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-06T10:50:05+03:00

Марина Сергеевна обошла несколько офисов, чтобы найти работу. И нашла! Фото: Елена БЛАГИНИНА

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- Хочу найти работу! - безапелляционно заявила бойкая пенсионерка Марина Галитарова, зайдя в редакцию. - Вы не смотрите, что мне 60 лет - я еще ого-го!

- А что вы умеете? - спрашиваем.

- По специальности я искусствовед и филолог. Но могу быть секретарем, разносить почту - да что угодно, лишь бы дома не сидеть!

Смотрим на пенсионерку и понимаем - и правда ого-го. Выглядит ухоженно и молодо - больше 50 не дать. Говорит живо и интеллигентно. Не боится работы. Словом, ценный кадр. Ну что, попробуем устроить нашу Марину Сергеевну на работу?

«ВАКАНСИЙ МНОГО, НО НИКУДА НЕ БЕРУТ»

При первом посещении сайта по поиску работы кажется - тьфу, сейчас трудоустроим пенсионерку в два клика. Порталы пестрят сотнями вакансий, часть из них помечена маячком «для пенсионеров». Составляем «шот-лист»:

- Смотритель в музее, контролер в кинотеатре, администратор квеста, администратор гостиницы, - довольно загибает пальцы женщина. - А я думала, вакансий, которые будут мне интересны, вообще нет!

Ох, не обольщайтесь, Марина Сергеевна! На практике все может оказаться не так радужно…

Первым делом звоним в кинотеатр.

- А что, хорошая работа, - рассуждает пенсионерка, набирая номер. - Проверил билетики, пошел - кино бесплатно посмотрел...

В трубке раздается звонкое девчачье «Алло».

- Здравствуйте, хочу быть контролером. Подскажите, какой у вас график работы? Сразу предупреждаю, мне 60 лет! - сходу берет быка за рога Марина Сергеевна.

- С 8.30 утра до часу - двух ночи, - девушка на том конце провода мигом разбивает всю надежду на «работу мечты». - Поэтому мы берем только людей до 30 лет, остальным уже сложно выносить 16-часовой рабочий день. Извините.

В трубке раздаются короткие гудки. Марина Сергеевна пожимает плечами, мол, где наша не пропадала. Звоним дальше!

- Возьмете меня администратором квеста? Только мне 60 лет!

- Да мне самой почти столько же, но я тут руководитель! - смеется женщина на том конце провода. - А работа у нас больше для школьников и студентов, оплата маленькая. Да и места все заняты. Так что, извините.

«ВОЗРАСТ НАС НЕ ПУГАЕТ. НО ВЫ ЖЕ НИЧЕГО НЕ УМЕЕТЕ!»

- О, администратор гостиницы - это интересно, - не отчаивается Галитарова.

Глядя, как женщина набирает номер, c досадой думаю: здесь-то ей точно откажут, на таких должностях наверняка хотят видеть молодых да длинноногих. Но не тут-то было - возраст не пугает работодателей.

- Да хоть семьдесят! - отмахиваются в гостинице. - Но вы должны уметь работать с кассой, онлайн-бронированием, почтой. Есть навыки?

- Нет, а научить можете? - заметно сникает пенсионерка.

- Обучать с нуля мы не готовы, - категорично отрезает молодой человек. - До свидания.

Отчаявшись, женщина находит две вакансии в музеях - в одном нужен гид-экскурсовод, в другом - смотритель.

- Музей «Об этом», здравствуйте.

- Хочу работать у вас, - начинает пенсионерка.

Параллельно она «гуглит», по каким залам ей нужно будет водить экскурсии, и понимает: название музея полностью себя оправдывает. И ее таланты искусствоведа и филолога здесь, пожалуй, не очень-то пригодятся. Так что она вежливо откланивается и идет на собеседование в другой музей.

- Меня взяли! - радостно отчитывается пенсионерка. - Буду работать неполный день, 400 рублей за смену. Да еще и в сфере искусства. Идеально!

ПОЧЕМУ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 50 НЕ ХОТЯТ БРАТЬ НА РАБОТУ?

- С 2013 года российское законодательство запрещает работодателям указывать предпочтительный возраст кандидатов в описании вакансий, - поясняет Анна Осипова, представитель HeadHunter. - Компании опасаются, что «возрастные» сотрудники менее заинтересованы в результате, их сложнее мотивировать. Также настораживает слабое здоровье, незнание современных технологии и сложности с обучением.

КСТАТИ

Уральский историк пытается наказать работодателей, которые указывают в вакансиях возраст

Мужчина решил бороться с дискриминацией.

Такие объявления закон запрещает вывешивать уже пять лет. Фото: Иван Абатуров

С 2013 года за фразы «Требуется миловидная блондинка» и «Ищем красивых девушек до 30 лет» в тексте вакансии работодатель может получить внушительный штраф. Но, несмотря на это, уральские работодатели частенько подбирают персонал, оценивая не профессиональные навыки соискателей, а их пол, возраст и внешний вид.

Историк Иван Абатуров решил бороться с такой дискриминацией.

- Увидел объявление, в котором набирали стюардов «без судимости», - рассказывает он. - А ведь это прямое нарушение статьи 13.11.1 КоАП РФ! Такая же история и с девушками-кассирами от 18 до 30 лет - указывать возрастные ограничения нельзя! По каждому такому пункту я пишу в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.

Правда, чиновники, хоть и признают факт дискриминации, но реальное наказание не назначают.

- Установить виновное должностное лицо либо юридическое лицо, разместившее объявление, содержащее информацию дискриминационного характера, не представляется возможным, поскольку департамент не обладает полномочиями по проверке размещения соответствующих объявлений, - поясняют в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.