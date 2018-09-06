В Екатеринбурге нашли «двенадцатую», из которой обстреляли Audi

СЕГОДНЯ 09:08 2018-09-06T09:10:50+03:00

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Этой ночью в Екатеринбурге нашли черный ВАЗ-2112, из которого трое неизвестных обстреляли автомобиль Audi A6. Отечественную легковушку нашли брошенной в Железнодорожном районе.

Как сообщалось ранее, стрельба произошла накануне вечером на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Завокзальной. Сначала из «двенадцатой» выскочил один мужчина и произвел несколько выстрелов по иномарке. В этот момент на перекрестке стоял эвакуатор, на пассажирском сидении которого был инспектор ГИБДД. Полицейский вызвал по рации подмогу.

Нападавшие прострелили одно колесо AudiФото: Олег Галимов

Тем временем ВАЗ продолжил преследовать Audi, машины проехали около 300 метров до перекрестка с улицей Челюскинцев и проскочили на Мамина-Сибиряка, где в этот момент стоял наряд ДПС. Увидев полицейских, водитель Audi сразу же припарковался, но преследователей не прекращали огонь. Между злоумышленниками и стражами порядка завязалась небольшая перестрелка. В итоге нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

С третьей попытки иномарку погрузили на эвакуаторФото: Олег Галимов

В результате обстрела пострадал 28-летний водитель Audi – у него касательное ранение руки, его пассажир не пострадал. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал друг водителя, который приезжал на место ЧП.

Сейчас силовики ищут нападавших, расследование перестрелки взял под личный контроль глава свердловского полицейского главка Михаил Бородин. По словам пресс-секретаря ведомства Валерия Горелых, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия».