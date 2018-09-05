Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется через 2 недели

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-05T13:59:26+03:00

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Осень началась, на улице стало заметно прохладнее, и многие горожане задаются вопросом: когда же дадут отопление? "Комсомолка" выяснила, когда в наших домах снова станет тепло.

- Отопительный сезон начнется после того, как глава администрации города Екатеринбурга подпишет соответствующие постановление, - рассказывает Дмитрий Бурлаков, ведущий специалист Екатеринбургской теплосетей компании. - Его начало зависит от погоды. Тепло в домах горожан начнут включать, когда среднесуточная температура составит 8 и ниже градусов. По практике прошлых лет батареи включают с середины сентября.

Но погода может внести свои коррективы. Если будет прохладно, то отопительный сезон в этом году начнется 17 сентября, а если тепло - с 24.

- Согласно проекту постановления главы администрации Екатеринбурга отопительный сезон в 2018 году планируют начать 17 сентября, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Для подключения к теплу всего жилого фонда коммунальным службам потребуется две недели. Этот сложный процесс будет проходить в 3-4 этапа. Вначале коммунальщикам нужно заполнить магистральные трубопроводы горячей водой, затем организовать ее циркуляцию, наладить гидравлический режим, так как при подключении домов к теплу давление в магистралях немного понижается.

В первую очередь коммунальщики подключат социальные объекты: больницы, детские сады и школы. После этого тепло появится в жилых домах, на предприятиях и офисах. Объекты «запитают» горячей водой только при наличии у них паспортов готовности к зиме, которые выдаются по результатам специальной проверки. За лето управляющие компании должны были провести дезинфекцию и опрессовку отопительной системы, проверить исправность приборов учета тепловой энергии. В целом, по словам специалистов, город к зимнему сезону уже готов.

Полностью согреть жителей Екатеринбурга коммунальщики планируют к 1 октябрю, когда по прогнозам синоптиков в городе может выпасть первый снег.