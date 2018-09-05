2018-09-05T13:20:06+03:00
Происшествия

На Урале произошло второе за сутки землетрясение

Очаг залегал на глубине двух километров
Лев Истомин
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Фото: vk.com/govorit_satkaФото: vk.com/govorit_satka
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Второе за последние сутки землетрясение зафиксировано на Южном Урале. Очаг залегал на глубине двух километров в 21 километре от города Катав-Ивновск, где ранее зафиксированы первые толчки.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, новые толчки магнитудой 4,4 произошли в 12:27 местному времени.

В ночь на 5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки почувствовали жители нескольких районов Екатеринбурге. Так, в 32 военном городке у горожан в квартирах шатались картины на стенах, со стеллажей падали книги, а животные впадали в панику.

- Первое землетрясение сильно напугало, пол ходил волнами. Сначала я даже не поверил в происходящее, но потом увидел в новостях информацию о толчках. А вот теперь второе землетрясение. Страшно, - рассказал «Комсомолки» житель Екатеринбурга Станислав.

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