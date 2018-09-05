На Урале произошло второе за сутки землетрясение

СЕГОДНЯ 13:19 2018-09-05T13:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Второе за последние сутки землетрясение зафиксировано на Южном Урале. Очаг залегал на глубине двух километров в 21 километре от города Катав-Ивновск, где ранее зафиксированы первые толчки.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, новые толчки магнитудой 4,4 произошли в 12:27 местному времени.

В ночь на 5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки почувствовали жители нескольких районов Екатеринбурге. Так, в 32 военном городке у горожан в квартирах шатались картины на стенах, со стеллажей падали книги, а животные впадали в панику.

- Первое землетрясение сильно напугало, пол ходил волнами. Сначала я даже не поверил в происходящее, но потом увидел в новостях информацию о толчках. А вот теперь второе землетрясение. Страшно, - рассказал «Комсомолки» житель Екатеринбурга Станислав.