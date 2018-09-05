2018-09-05T11:33:19+03:00
Происшествия

На Урале за день пропали два школьника

На поиски детей вышли полицейские
Лев Истомин
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Фото: полиция КачканараФото: полиция Качканара
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В уральском городе Качканар 4 сентября пропали сразу два мальчика, поисками которых сейчас занимаются полицейские.

Роман отправился из дома в школу в 8 часов утра и после этого пропал. Иван покинул дом вечером этого же дня и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

- Рост Романа – 150 сантиметров, плотное телосложение, серо-голубые глава и русые волосы. 4 сентября он был обет в черную кожаную куртку, белую рубашку в крапинку с коротким рукавом. Иван, ростов 125 сантиметров, был одет в спортивные штаны с тремя белыми полосками и синие кроссовки «Найк». У парня светлые волосы, - рассказали в городской полиции Качканара.

Уральцев просят помочь в поиске детей и сообщать информацию по телефону «02».

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