Алексей Долгов возглавил розничный бизнес ВТБ в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:21 2018-09-05T11:21:03+03:00

В банке специалист работает с 2006 года

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Управляющим розничного бизнеса ВТБ в Екатеринбурге назначен Алексей Долгов, ранее занимавший должность заместителя руководителя банка в регионе. Решение вступит в силу с даты согласования его кандидатуры ЦБ РФ.

Алексей Долгов родился 2 марта 1976 года в Барнауле. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «экономист». В банковском секторе – с 1999 года. В Группу ВТБ пришел в 2006 году на позицию начальника отдела продаж розничных услуг Барнаульского филиала.

С июня 2008 года был назначен на должность заместителя управляющего Уральским филиалом ВТБ, где отвечал за развитие розничного бизнеса в Свердловской области, включая такие направления, как ипотечное кредитование, обслуживание состоятельных клиентов и предоставление инвестиционных услуг. С апреля 2018 года исполнял обязанности управляющего розничного бизнеса ВТБ в Екатеринбурге и Свердловской области.

- По итогам первого полугодия 2018 года ВТБ в Свердловской области продемонстрировал положительную динамику по ключевым показателям работы с физлицами относительно аналогичного периода прошлого года. В частности, банк на треть увеличил объемы ипотечного кредитования и автокредитования, почти в два раза — выдачи кредитов наличными, - рассказали в пресс-службе банка.

В новой должности перед Алексеем Долговым стоят задачи дальнейшего увеличения объемов розничного бизнеса ВТБ в регионе, наращивания клиентской базы, а также обеспечения высокого уровня клиентского сервиса.