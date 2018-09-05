За кресло мэра Екатеринбурга поборются трое: женщина-юрист, вице-губернатор и депутат Заксобрания

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-05T12:02:20+03:00

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16 КАНДИДАТОВ ОТСЕЯЛИ

В администрации города сегодня определились со списком потенциальных мэров Екатеринбурга. Из 19 человек, претендовавших на эту должность специальная комиссия отобрала троих - юриста Надежду Абакумову, заместителя губернатора Александра Высокинского и депутата заксобрания Виктора Маслакова.

- Все решения принимались большинством голосов, - пояснил председатель комиссии Валерий Чайников. - В составе конкурсной комиссии шесть человек. То есть для того, чтобы принять решение нужно не менее 4 голосов. В отношении трех кандидатов было набрано шесть голосов. Все остальные 16 не набрали нужного количества.

ЧТО ПРЕДЛАГАЛИ СДЕЛАТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРОШЕДШИЕ ОТБОР КАНДИДАТЫ

Надежда Абакумова была второй женщиной, участвовавшей в конкурсе. Она индивидуальный предприниматель. Занимается тем, что оказывает услуги по экспертизе правовых актов. Кроме того она консультирует по теме застройки городов. На собеседовании, которое комиссия проводила с кандидатами, Надежда Абакумова рассказала, что став главой города, она сосредоточит свое внимание на бюджете Екатеринбурга.

Надежда Абакумова рассказывала, что став главой города, сосредоточит свое внимание на бюджете Екатеринбурга и уборке города. Фото: соцсети

– Вот была баня «Бодрость» на улице Куйбышева, – вспоминает Надежда Абакумова. – Екатеринбург продал это здание. Теперь его снесли, чтобы частная компания построила на его месте баню «Сандуны». Но в Новосибирске была похожая ситуация. И там «Сандунам» баню не продавали, а отдали по договору концессии. У города осталось здание, и город получает постоянный доход. А Екатеринбург от «Сандунов» не получит ничего.

Также Надежда Абакумова планирует очистить Екатеринбург от привычной грязи, которая течет по улицам каждую осень и весну. Для этого она предлагает поделить весь город на уборочные кварталы.

– Сейчас у нас каждый район города заключает свой контракт на уборку с единственным исполнителем. Исполнение этих контрактов на низком уровне, так как не прописаны критерии качества, – отмечает Надежда Абакумова. – Район – это огромная территория и заключить всего один контракт на его уборку неэффективно. На каждый квартал надо заключать индивидуальный контракт. Это повысит качество уборки.

Александр Высокинский до 2016 года был заместителем главы администрации Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другой рекомендованный кандидат, вице-губернатор Александр Высокинский, ранее уже работал в мэрии. До 2016 года он был заместителем главы администрации Екатеринбурга. Затем он перевелся на работу в правительство области. На собеседовании он отмечал, что городу нужно заниматься крупными межрегиональными проектами, такими как «Большой Екатеринбург» (объединение столицы Урала с городами-спутниками, - Ред.) и строительство высокоскоростная железной дороги между Екатеринбургом и Челябинском. Затронул Высокинский и тему реновации.

– Городу нужна реновация жилых домов, в том числе и пятиэтажных хрущевок. Дома выработали свой срок. Нужно заниматься этим уже сейчас, – отмечал Александр Высокинский.

Кроме того он предложил развивать производственный рынок Екатеринбурга, чтобы не платить за те товары из других регионов, которые Урал способен произвести и сам.

Виктор Маслаков предлагал запускать новые трамвайные линии и станции метро, чтобы снизить автомобилизацию населения.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий кандидат, вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков во время собеседования отмечал четыре проблемы Екатеринбурга: старение населения, зависимость городского бюджета от областных дотаций, всеобщая автомобилизация, а также износ жилых домов.

– Старшему поколению в Екатеринбурге не хватает специализированных врачей и мест отдыха. Над этим нужно поработать, – отмечал Виктор Маслаков. – Что же касается городского бюджета, то нужно зарабатывать деньги самим. Они не в налогах, а в проектах, которые реализуются совместно с бизнесом.

Кроме того, по мнению кандидата в городе нужно повысить пропускную способность городских дорог, а также построить новые развязки на ЕКАДе и объездной дороге. При этом упор надо делать на общественный транспорт – запускать новые трамвайные линии, станции метро, чтобы снизить автомобилизацию населения.

ИМЯ НОВОГО МЭРА СТАНЕТ ИЗВЕСТНО 25 СЕНТЯБРЯ

В четверг, 6 сентября документы на этих троих кандидатов поступят в городскую Думу Екатеринбурга. И 25 сентября депутаты должны будут решить, кто из них станет новым мэром. Жители города в этом принимать участие не будут, так как весной депутаты Законодательного собрания приняли закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга.

Председатель комиссии Валерий Чайников: "25 сентября депутаты городской Думы должны будут решить, кто из рекомендованных кандидатов станет мэром".Фото: Алексей БУЛАТОВ

- При этом мы должны также передать в городскую Думу кандидатуры всех 19 человек, подавших документы на конкурс, - рассказал Валерий Чайников. - Но выбрать депутаты должны будут только из трех рекомендованных людей. Если они не выберут из них, то будет объявлен новый конкурс на должность.

Добавим, что новый мэр будет объединять в себе функции и главы города и главы городской администрации. То есть, в отличие от предыдущего мэра, которым был Евгений Ройзман, он сможет принимать непосредственное участие в управлении городским хозяйством.