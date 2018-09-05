2018-09-05T09:51:36+03:00
Происшествия

"Попугаи взбесились, вещи из шкафов упали": жители Свердловской области перепугались из-за землятресения в Челябинске

Ночью в городе Катав-Ивановск под Челябинском произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: Сергей ХохловФото: Сергей Хохлов
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Сегодня в 4 часа утра в Челябинске ходуном заходила земля: в домах треснули стены, зашаталась мебель, с полок попадали книги и иконы. В городе треснул один из трехэтажных домов, есть трещины на стенах центральной больницы. Разрушительное землетрясение воздействовало на десятки квартир в Челябинске и долетело до Свердловской области.

Уральцы здорово перепугались, когда поняли: родные дома, десятилетиями стоявшие на ровном месте, дрожжат, словно в фильме ужасов!

Фото: Люба Михайлова

Фото: Люба Михайлова

- Ощущалась сильная вибрация по полу, расшатались кровати, мебель, попугаи всбесились, - написала в 4:08 в социальных сетях Анна Корякина, жительница Златоуста. - Что произошло у нас в городе?!

- Землятресение... - отвечают ей друзья.

Фото: vk.com/govorit_satka

Фото: vk.com/govorit_satka

Основной удар пришелся на небольшой городок Катав-Ивановск, но дошел и до городов Свердловской области.

- В 4:00 мы проснулись всей семьей от того, что дребезжит зеркало, - рассказала "КП-Екатеринбург" Кира Пяткова, жительница Каменск-Уральского. - Оно дребезжало непрерывно около 1 минуты! Такое происходило впервые, было страшно...

Последствия землетрясения на Урале.Последствия толчков в одном из домов города Катав-Ивановск, что между Челябинском и Уфой.Олег Галимов

Фото: vk.com/govorit_satka

Фото: vk.com/govorit_satka

- Я спала, - рассказывает Мария, жительница Ревды. - Сплю очень чутко, вместе с ребёнком. Внезапно кровать начало качать, как маятник. Я решила, что показалось... Но ведь не просто качнуло, шатало около минуты! Подумала, что схожу с ума!

"ИКОНЫ ПЕРЕВОРАЧИВАЛИСЬ, А ИЗ АКВАРИУМА ВЫПЛЕСНУЛАСЬ ВОДА"

- Судя по иконе над дверью и по картинам в доме и нас трясло, - удивляется Варя Анли. - Из аквариума даже немного воды выплеснулось!

Фото: Варя Анли

Фото: Варя Анли

- А я проснулась от того, что стенка шаталась, - делится Инна Сосновских жительница Алапаевска.

Некоторые уральцы даже обратились в МЧС:

- В Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области поступили 4 звонка: 1 звонок поступил из Каменска-Уральского и 3 звонка из Екатеринбурга, - рассказали в ГУ МЧС по региону. - По адресам обратившихся были направлены оперативные группы МЧС, но они не обнаружили повреждений.

"Комсомолка" следит за развитием событий. Если вы живете в Свердловской области и почувствовали землятресение, напишите нам на почту kp.ekb@phkp.ru или позвоните по номеру 8-961-77-41-971.

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